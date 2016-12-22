Власти ЯНАО закупили для кочевников 2,4 тыс. оленей взамен погибших от сибирской язвы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) закупили для кочевников 2,4 тыс. оленей вместо животных, погибших от вспышки сибирской язвы летом этого года. Как сообщили в четверг в пресс-службе правительства региона, на эти цели потрачено более 36 млн рублей.

"В результате вспышки сибирской язвы 45 семей потеряли более 2,4 тыс. оленей, людям пришлось оставить чумы и часть личных вещей в очаге инфекции. Для восстановления поголовья оленей для кочевников был найден единственно верный вариант - подбор "своих" ямальских животных. В племенном хозяйстве МОП "Ярсалинское" закуплено 110 ведущих голов, остальные животные приобретены у оленеводов-частников. На сегодняшний день все тундровики обеспечены тем количеством оленей, которое они имели до событий уходящего года", - сказали в пресс-службе.

По данным властей ЯНАО, на закупку оленей потрачено свыше 36 млн рублей. "Путем специальной санобработки удалось сохранить священные для коренных жителей семейные реликвии, в частности, деревянные нарты, которые передаются из поколения в поколение. Поддержку пострадавшим оленеводам оказывали и неравнодушные ямальцы - от простых граждан до крупных предприятий ТЭК. Северяне направили в поддержку тундровикам порядка 65 млн рублей. Средства по заявкам кочевников направлены на приобретение строительных материалов, предметов быта и личной гигиены, мобильных электростанций, одежды и обуви для детей и взрослых, медикаментов, снегоходов и многого другого", - уточнили в региональном правительстве.

В Ямальском районе округа 25 июля был введен карантин из-за сибирской язвы, погибло более 2,4 тыс. оленей. Диагноз подтвердился у 24 жителей ямальской тундры, употреблявших в пищу необработанное мясо оленей. 1 августа от кишечной формы болезни скончался 12-летний подросток. Из очага инфекции были госпитализированы 97 человек.