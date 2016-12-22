Дело возбуждено на Урале по факту получения ребенком травм из-за схода снега с крыши

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту получения ребенком травм в результате схода снега с крыши жилого дома в поселке Богандинский Тюменской области, сообщили в четверг в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по факту получения травмы восьмилетним мальчиком в результате ненадлежащего проведения работ по очистке от снега крыши многоквартирного жилого дома в поселке Богандинский по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - говорится в сообщении.

ЧП произошло 11 ноября 2016 года. "Ребенку оказана медицинская помощь, его здоровью ничего не угрожает. Следствием установлено, что работы по содержанию, обслуживанию и эксплуатации жилого фонда возложены на муниципальное унитарное предприятие "Коммунальщик" Тюменского района. В указанном предприятии изъята документация, имеющая значение для следствия", - добавили в ведомстве.

Там уточнили, что в настоящее время устанавливаются лица, ответственные за своевременную очистку крыши от снега. "Также в рамках расследования уголовного дела будут выясняться причины и условия, способствовавшие совершению преступления", - резюмировали в пресс-службе.