Представительство ассоциации выпускников уральского вуза появится в Таджикистане

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Новое представительство Ассоциации выпускников Уральского государственного технического университета - УПИ (УГТУ- УПИ), Уральского государственного университета (УрГУ) и Уральского федерального университета (УрФУ) откроется в Душанбе, сообщили в четверг в пресс-службе УрФУ.

"Новое зарубежное представительство Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ будет действовать в Душанбе. Учредительное собрание 23 декабря пройдет в Российском центре науки и культуры в Душанбе", - говорится в сообщении.

По словам исполнительного директора ассоциации Александра Пономарева, новое представительство будет способствовать развитию системы взаимовыгодного партнерства университета и сообщества его выпускников для повышения качества жизни, общественной значимости и признания вуза в глобальном масштабе. "Также важно продолжать развивать взаимовыгодное сотрудничество между вузом, бизнесом и выпускниками. Представительство позволит расширить связи между Россией и Таджикистаном в сфере образования, науки и культуры", - уточнили в пресс-службе.

Там добавили, что на сегодняшний день в университете обучаются 280 студентов из Таджикистана, при этом только в этом году на первый курс поступило 106 студентов из этой страны. "Когда мы решали, в какой стране открыть новое представительство ассоциации, то ключевым фактором стало то, что молодежь Таджикистана довольно активно в последние годы поступает к нам в университет. <...> Многие ребята из Таджикистана, получив высшее образование в нашем университете, затем возвращаются домой и развивают экономику своей страны. У себя на родине они будут строить свою жизнь, в том числе через проекты, реализуемые нашей ассоциацией", - приводит пресс-служба слова Пономарева.

Ассоциация была создана в 2012 году. Ее основная цель - развитие системы взаимовыгодного партнерства университета и сообщества его выпускников для повышения качества жизни. Представительство в Таджикистане станет уже шестым зарубежным представительством для ассоциации. В планах - открытие представительств в Израиле, Германии и Белоруссии.