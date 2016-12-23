На Урале впервые представили гравюры и литографии европейских художников XVII-XIX веков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Гравюры и литографии французских, итальянских, немецких художников XVII-XIX вв. впервые представлены на выставке "Быт и нравы старой Европы" в Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ЕММИ). Об этом сообщила корреспонденту ТАСС куратор выставки, заведующая сектором зарубежного искусства ЕММИ Ольга Пермякова.

"Выставка "Быт и нравы старой Европы", которая впервые открылась в музее, включает в себя 28 произведений, выполненных в разных графических техниках: офорте, резцовой гравюре, меццо-тинто, литографии. Она объединяет в одном выставочном пространстве представителей французской, немецкой, английской, итальянской школ. Большинство работ выставляется впервые", - сказала Пермякова.

По ее словам, в работах представлены сцены труда и охоты, танцы и игра на музыкальных инструментах, домашние семейные занятия. "Это такая легкая праздничная экспозиция. Кроме того, выставка стала возможностью более подробно изучить гравюры и литографии, установить их авторство", - добавила Пермякова.

По данным пресс-службы ЕММИ, несмотря на почти тридцатиградусные морозы, которые установились в Екатеринбурге, экспозицию уже посетили порядка 50 человек. "Ряд произведений исполнен с картин крупнейших фламандских и голландских художников XVII века - Питера Пауля Рубенса, Франса Снайдерса, Корнелиса Беги, Герарда Терборха и других. В экспозицию вошли также гравюры и литографии с героями литературных трагедий. Ромео и Джульетта, Маргарита предстают в иллюстрациях французских и итальянских авторов XIX века", - уточнили там.

Кроме того, гости музея смогут увидеть на выставке костюмные зарисовки XVIII-XIX вв. "Национальные костюмы Чувашии и Сибири XVIII века привлекли внимание французских художников, выполнивших несколько серий, посвященных костюмам разных народностей. Выставка продлится до 22 января", - пояснили в пресс-службе.