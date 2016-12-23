На Урале впервые представили гравюры и литографии европейских художников XVII-XIX веков

Большая пресс-конференция Владимира Путина. ОнлайнПолитика 23 декабря, 11:30
Инвестпрограмма Дальневосточной желдороги в 2017 г. вырастет до 44,8 млрд рублейТранспорт 23 декабря, 11:28
О чем говорил Владимир Путин на больших пресс-конференциях. ДосьеБиографии и справки 23 декабря, 11:27
Тематический поезд, посвященный Кубку конфедераций по футболу, запущен в московском метроСпорт 23 декабря, 11:21
Статистика больших пресс-конференций президента РФ Владимира Путина. ДосьеБиографии и справки 23 декабря, 11:21
Югра продолжит претендовать на проведение этапов Кубка мира по биатлонуСпорт 23 декабря, 11:12
Сенатор опроверг слухи о возможном двукратном росте цен на сигареты в 2017 годуЭкономика и бизнес 23 декабря, 11:09
Мутко: Россия не готова отказываться от проведения соревнований по зимним видам спортаСпорт 23 декабря, 11:08
ЦСКА намерен арендовать у "Эвертона" Умара НиассаСпорт 23 декабря, 11:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Гравюры и литографии французских, итальянских, немецких художников XVII-XIX вв. впервые представлены на выставке "Быт и нравы старой Европы" в Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ЕММИ). Об этом сообщила корреспонденту ТАСС куратор выставки, заведующая сектором зарубежного искусства ЕММИ Ольга Пермякова.
"Выставка "Быт и нравы старой Европы", которая впервые открылась в музее, включает в себя 28 произведений, выполненных в разных графических техниках: офорте, резцовой гравюре, меццо-тинто, литографии. Она объединяет в одном выставочном пространстве представителей французской, немецкой, английской, итальянской школ. Большинство работ выставляется впервые", - сказала Пермякова.
По ее словам, в работах представлены сцены труда и охоты, танцы и игра на музыкальных инструментах, домашние семейные занятия. "Это такая легкая праздничная экспозиция. Кроме того, выставка стала возможностью более подробно изучить гравюры и литографии, установить их авторство", - добавила Пермякова.
По данным пресс-службы ЕММИ, несмотря на почти тридцатиградусные морозы, которые установились в Екатеринбурге, экспозицию уже посетили порядка 50 человек. "Ряд произведений исполнен с картин крупнейших фламандских и голландских художников XVII века - Питера Пауля Рубенса, Франса Снайдерса, Корнелиса Беги, Герарда Терборха и других. В экспозицию вошли также гравюры и литографии с героями литературных трагедий. Ромео и Джульетта, Маргарита предстают в иллюстрациях французских и итальянских авторов XIX века", - уточнили там.
Кроме того, гости музея смогут увидеть на выставке костюмные зарисовки XVIII-XIX вв. "Национальные костюмы Чувашии и Сибири XVIII века привлекли внимание французских художников, выполнивших несколько серий, посвященных костюмам разных народностей. Выставка продлится до 22 января", - пояснили в пресс-службе.