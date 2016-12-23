Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.12:
$ 60.86
€ 63.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Прокуратура проводит проверку из-за отсутствия отопления в многоквартирном доме на Урале

Новости Урала
23 декабря, 10:36 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 23, декабря. /ТАСС
По предварительной информации, 19 декабря в Кушве произошла авария на сетях теплоснабжения
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Прокуратура проводит проверку в связи с отсутствием тепло- и водоснабжения в жилом многоквартирном доме в городе Кушва в Свердловской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Прокуратура Кушвы организовала проверку по факту отсутствия тепло- и водоснабжения в многоквартирном жилом доме. 22 декабря в прокуратуру обратились жители указанного дома с жалобой на отсутствие тепла и горячей воды в квартирах. По предварительной информации, 19 декабря произошла авария на сетях теплоснабжения вблизи указанного дома, в настоящее время в рамках устранения аварии на данном участке задействованы все коммунальные службы города", - говорится в сообщении.

Пресс-секретарь ведомства Марина Канатова пояснила ТАСС, что точное число пострадавших в результате аварии будет установлено в ходе проверки. "Это длительный процесс, жильцов расселят в другие жилые помещения", - добавила собеседница агентства.

В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению требований действующего законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, по результатам будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на восстановление нарушенных жилищных прав жителей города и привлечение виновных лиц к ответственности.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Михалков не изменил своего мнения после посещения "Ельцин Центра" в Екатеринбурге
12
Около 15 тыс. человек посетили выставку Миши Брусиловского в Екатеринбурге
5
Фотографии знаковых событий 2016 года представили на выставке в Уральском РИЦ ТАСС
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Интересное
Товарные потоки после введения РФ контрсанкций: какие продукты интересуют россиян
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Крымский мост: главные факты о стройке века
Россия 2016
Разбавили рутину болотом. Как два брата извлекли выгоду из погружения в трясину
Беги, Петр, беги. Инвалид-марафонец надеется совершить кругосветный забег
Вокруг света на одну пенсию. Как баба Лена из Красноярска покоряет мир
Мальчик и динозавры. Степан Савельев увлек древними ящерами весь Рунет
Горничная на миллион. Как возвращенные постояльцу деньги подняли репутацию отеля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Суд в Екатеринбурге изберет меру пресечения барду Александру Новикову
2
США призвали Россию отменить закон об иностранных агентах‍
3
Reuters: "Исламское государство" заживо сожгло двух турецких военных
4
Fitch отзывает рейтинги всех российских компаний по национальной шкале
5
Трамп не хочет видеть знаменитостей на инаугурации
6
В Госдепе усомнились в высказывании Путина о превосходстве российской армии
7
Рейсы "Уральских авиалиний" в Душанбе из Екатеринбурга и Самары отменены
Темы дня
Реклама