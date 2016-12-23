Прокуратура проводит проверку из-за отсутствия отопления в многоквартирном доме на Урале

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Прокуратура проводит проверку в связи с отсутствием тепло- и водоснабжения в жилом многоквартирном доме в городе Кушва в Свердловской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Прокуратура Кушвы организовала проверку по факту отсутствия тепло- и водоснабжения в многоквартирном жилом доме. 22 декабря в прокуратуру обратились жители указанного дома с жалобой на отсутствие тепла и горячей воды в квартирах. По предварительной информации, 19 декабря произошла авария на сетях теплоснабжения вблизи указанного дома, в настоящее время в рамках устранения аварии на данном участке задействованы все коммунальные службы города", - говорится в сообщении.
Пресс-секретарь ведомства Марина Канатова пояснила ТАСС, что точное число пострадавших в результате аварии будет установлено в ходе проверки. "Это длительный процесс, жильцов расселят в другие жилые помещения", - добавила собеседница агентства.
В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению требований действующего законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, по результатам будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на восстановление нарушенных жилищных прав жителей города и привлечение виновных лиц к ответственности.