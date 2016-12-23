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Новый Дворец самбо УГМК площадью 8,7 тыс. кв. м появится в Свердловской области

Новости Урала
23 декабря, 12:57 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 23, декабря. /ТАСС
Ожидается, что первым крупным международным турниром станет чемпионат Европы 2020 года
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© "Уралмеханобр"/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Новый Дворец самбо Уральской горно-металлургической компании (УГМК) площадью 8,7 тыс. кв. м появится в городе Верхняя Пышма Свердловской области. Об этом сообщил ТАСС главный инженер научно-исследовательского и проектного института Уралмеханобр" (предприятие научного комплекса УГМК) Алексей Осипов.

"Самый интересный объект, который сегодня находится в экспертизе - это Дворец самбо в городе Верхняя Пышма. Проектирование полностью выполнено нами. Все сделано по международным стандартам для проведения различных борцовских соревнований. В дальнейшем это будет база для сборной нашей области", - сказал он.

В пресс-службе УГМК отметили, что Дворец самбо будет современным с точки зрения технической и инфраструктурной оснащенности зданием с оптимальной планировкой пространства и удобной навигацией. "Предполагается, что главная арена с тремя коврами будет рассчитана на 1 тыс. мест, также предусмотрены два тренировочных зала. Ожидается, что первым крупным международным турниром станет чемпионат Европы 2020 года. Также планируется организовать в спортивном сооружении музей самбо, который наряду с Музеем военной техники УГМК может стать частью популярных туристических маршрутов в Верхней Пышме", - пояснили в компании.

УГМК - российская металлургическая компания, крупнейший производитель меди в России. Холдинг, объединивший более 40 предприятий в 15 регионах России, а также в Чехии и Сербии, обеспечивает работу более 80 тыс. человек.

ОАО "Уралмеханобр" - один из ведущих в России научно- исследовательский и проектный институт горной, металлургической, химической промышленности. Основан в 1929 году, является частью структуры УГМК и объединяет опыт проектирования, строительства и адаптации всех предприятий холдинга. Институт ведет научно-техническое сотрудничество с компаниями Финляндии, Германии, Швейцарии, Великобритании, Китая, Ирана и других стран.

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