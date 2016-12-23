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Свердловский экс-замминистра арестован на два месяца по делу о хищении 41 млн руб.

Новости Урала
23 декабря, 12:56 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 23, декабря. /ТАСС
Михаил Шилиманов был задержан 19 декабря
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© AP Photo/Brennan Linsley

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга заключил на два месяца под стражу бывшего замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова, передает корреспонденту ТАСС из зала суда.

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Бывший чиновник обвиняется в хищении на более 41 млн рублей при строительстве жилого комплекса "Бухта-Квинс" в Екатеринбурге.

"Михаил Шилиманов по решению суда заключен под стражу на два месяца, до 18 февраля", - сказал судья, оглашая решение.

Шилиманов был задержан в понедельник, 19 декабря, после очной ставки между лицами, которые дают противоречивые показания по делу, возбужденному в конце 2015 года по ст. 159 УК РФ "Мошенничество".

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