Свердловский экс-замминистра арестован на два месяца по делу о хищении 41 млн руб.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга заключил на два месяца под стражу бывшего замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова, передает корреспонденту ТАСС из зала суда.

Бывший чиновник обвиняется в хищении на более 41 млн рублей при строительстве жилого комплекса "Бухта-Квинс" в Екатеринбурге.

"Михаил Шилиманов по решению суда заключен под стражу на два месяца, до 18 февраля", - сказал судья, оглашая решение.

Шилиманов был задержан в понедельник, 19 декабря, после очной ставки между лицами, которые дают противоречивые показания по делу, возбужденному в конце 2015 года по ст. 159 УК РФ "Мошенничество".