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Инвалиды обучат сотрудников аэропорта Екатеринбурга оказывать инклюзивную помощь

Новости Урала
23 декабря, 13:02 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 23, декабря. /ТАСС
Всего обучение пройдут около 1 тыс. человек
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© ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Члены социального движения слепых и слабовидящих "Белая трость" обучат 1 тыс. сотрудников екатеринбургского аэропорта Кольцово оказывать помощь различным категориям инвалидов во время перемещений по терминалам. Об этом рассказала в пятницу корреспонденту ТАСС инженер по подготовке кадров службы организации перевозок аэропорта Эльвира Ахьямова.

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"Основной посыл, с которым пришли к нам специалисты из "Белой трости" - сделать из маломобильного пассажира мультимобильного. Всего обучение пройдут около 1 тыс. человек. Это персонал службы организации перевозок, службы авиационной безопасности и VIP-терминала. Это люди, которые непосредственно в своей работе сталкиваются с инвалидами", - пояснила Ахьямова.

Во время тренировок сотрудников аэропорта делят на пары: одному нужно перемещаться по терминалу на инвалидной коляске или с завязанными глазами и тростью, другому - направлять его. Люди с ограниченными возможностями здоровья при этом выступают в качестве консультантов. По словам Ахьямовой, в следующем году аэропорту предстоит принять большое количество пассажиров, требующих особого внимания.

"Мы готовимся к первому Всемирному конгрессу людей с инвалидностью. Он пройдет в Екатеринбурге с 7 по 10 сентября 2017 года. Приедет порядка 800 человек. Это колясочники, люди с ментальной инвалидностью, слепые и слабовидящие", - рассказала Ахьямова.

Международный аэропорт Кольцово - один из крупнейших региональных воздушных портов России по объемам пассажирских перевозок, входит в холдинг "Аэропорты регионов". Пассажирам аэропорта доступны более 120 направлений полетов рейсами порядка 50 российских и международных авиакомпаний. В 2015 году услугами аэропорта воспользовались 4,2 млн пассажиров.

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