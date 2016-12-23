Власти ХМАО в 2016 году предложили к лицензированию 80 участков недр

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 декабря./ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО - Югра) предложили в 2016 году к лицензированию 80 участков недр с запасами нефти в 300 млн тонн. Об этом сообщила губернатор региона Наталья Комарова.

"В этом году правительством Югры было предложено к лицензированию 80 участков недр с суммарными запасами в 300 млн тонн нефти. Мир стоит на пороге нового нефтяного бума, и чтобы оказаться на волне, а не под ней, отрасль должна быть готова технологически. В условиях повышенной неопределенности внешних факторов наличие собственной технологической базы - задача номер один для нефтяной отрасли", - сказала она во время обращения к жителям, представителям общественности и депутатам.

В департаменте общественных и внешних связей региона уточнили, что порядка 25 из 80 участков уже получили лицензию.

По словам Комаровой, особый приоритет будет отдан развитию сети индустриальных парков. "Определена специализация трех парков: в Сургуте - по производству блочной продукции и электрощитового оборудования, в Сургутском районе - промышленное производство и логистика, в Нижневартовске - высокотехнологичные услуги в сфере нефтесервиса. Вокруг парков и отдельных предприятий начинают формироваться промышленные кластеры", - добавила губернатор.

Глава региона дала поручение профильным ведомствам в 2017 году провести аттестацию этих парков с последующим включением в реестр промышленных кластеров России и получением соответствующей поддержки Минпромторга РФ.