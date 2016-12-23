Власти Югры вдвое сократят количество не соответствующих стандартам дорог

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Власти Ханты- Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО - Югра) за шесть лет сократят количество дорог в ненормативном состоянии до 10%. Сейчас этот показатель составляет 18,3%, сообщила губернатор региона Наталья Комарова.

"Дорожный фонд округа на будущую трехлетку спланирован с ежегодным знаком "плюс". В прошлом году я поручила проработать меры, которые позволят снизить долю ненормативных дорог в регионе до 10% за следующие 5-7 лет. По итогам этого года мы получили прирост соответствующих всем стандартам дорог на 1,4%. Если мы продолжим в том же темпе, то уложимся в шесть лет, а если ускоримся, что крайне желательно, то еще быстрее", - сказала она во время обращения к жителям, представителям общественности и депутатам региона.

В департаменте общественных и внешних связей региона пояснили, что протяженность автомобильных дорог общего пользования в окргуе составляет порядка 6,7 тыс. км. К концу 2016 года планируется ввод в эксплуатацию после строительства и реконструкции 31,09 км автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения. Также, чтобы уменьшения протяженности автомобильных дорог, находящихся в ненормативном состоянии, в 2016 году планируют завершить ремонт 28,08 км дорог.