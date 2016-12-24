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В Челябинской области проводится проверка по факту смерти при пожаре трех человек

Новости Урала
24 декабря, 17:36 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 24, декабря. /ТАСС
Семья погибла в субботу в квартире одного из домов в Копейске
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Доследственная проверка проводится в Челябинской области по факту смерти при пожаре в городе Копейске трех человек, в том числе ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе областного СУ СК РФ.

"Следственное управление СК РФ по Челябинской области проводит доследственную проверку по факту смерти семьи из трех человек при пожаре в Копейске. По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сказали в пресс-службе.

Пожар возник в субботу в квартире одного из домов в Копейске. При тушении сотрудники МЧС обнаружили тела мужчины, женщины и их 7-летней дочери. "При осмотре тел погибших не обнаружено телесных повреждений, указывающих на криминальный характер смерти", - добавили в пресс-службе.

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