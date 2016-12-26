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Предприятие на Урале погасило долг по зарплате в 7 млн рублей по требованию прокуратуры

Новости Урала
26 декабря, 11:32 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 26, декабря. /ТАСС
В октябре муниципальное унитарное предприятие "Ресурсоснабжающая организация" в Камышлове было оштрафовано на 40 тыс. рублей
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Муниципальное унитарное предприятие "Ресурсоснабжающая организация" в Камышлове Свердловской области после вмешательства прокуратуры погасило долг по заработной плате перед сотрудниками предприятия, который составлял свыше 7 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"После вмешательства прокуратуры задолженность по выплате зарплаты перед 196 работниками "Ресурсоснабжающей организации" за сентябрь-ноябрь 2016 года в размере свыше 6,2 млн рублей погашена полностью. Более того, работникам предприятия перечислен аванс за декабрь 2016 года в сумме 880 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что прокуратура в ноябре потребовала от руководителя муниципального предприятия устранить нарушения закона, а также направила 122 заявления на выдачу судебного приказа о выплате заработной платы за сентябрь и октябрь 2016 года, которые были удовлетворены. За нарушение государственных нормативных требований охраны труда постановлением Государственной инспекции труда в Свердловской области в октябре предприятие было оштрафовано на 40 тыс. рублей.

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