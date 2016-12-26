Тюменские полицейские изъяли 15 тыс. литров спиртосодержащей жидкости

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Полицейские в Тюменской области изъяли 15 тыс. литров незаконной спиртосодержащей жидкости на сумму более 3 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ.

"На территории области проводится комплексное оперативно-профилактическое мероприятие "Суррогат". Цель - выявление и пресечение производства и оборота спиртосодержащей продукции, опасной для жизни и здоровья населения. Только в один из дней операции по области было проверено 39 торговых точек, изъято 15 тыс. литров спиртосодержащей жидкости на сумму более 3 млн рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что среди конфискованной продукции - суррогатный алкоголь, лосьоны и этиловый спирт. "Общее количество косметических средств "Боярышник" и "Вита-септ" - 149 тыс. 550 штук. Необходимую документацию, разрешающую реализацию и хранение данной продукции, сотрудникам полиции предоставить не смогли. Установлено, что со склада шла реализация данного товара", - уточнили там.

Также назначена экспертиза, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. "В настоящее время полицейские устанавливают все каналы распространения и реализации фальсифицированной алкогольной продукции, а также лиц, причастных к организации преступного бизнеса", - добавили в ведомстве.