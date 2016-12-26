Экс-глава района в Челябинской области отправлен под домашней арест

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ЧЕЛЯБИНСК, 26 декабря. /ТАСС/. Челябинский областной суд в апелляционном порядке изменил на домашний арест меру пресечения экс-главе Кунашакского района Челябинской области Вадиму Закирову, которого обвиняют в злоупотреблении полномочиями, взяточничестве и мошенничестве, сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе суда.
"Челябинский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы Вадима Закирова и его адвоката на постановление Кунашакского районного суда от 23 ноября 2016 года, которым подсудимому был продлен срок содержания под стражей, и изменил ему меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест сроком до 26 февраля 2017 года", - пояснили в суде.
Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СК по Челябинской области, по версии следствия, Закиров злоупотребил должностными полномочиями при покупке в муниципальную собственность здания детсада, здания центра врача общей практики, а также 24 квартир для детей-сирот. Все постройки не соответствовали пожарным, санитарным и строительным нормам. Ущерб бюджету от покупки этой собственности превысил 18 млн рублей.
Кроме того, по данным следствия, Закиров получил в качестве взятки квартиру в Челябинске за принятие на должность замглавы районной администрации, около 2 млн рублей - за оплату работ по строительству газопровода, а также 2,5 млн рублей - за покупку детсада. Также он помог некоему Александру Опперману завладеть 19,1 млн рублей бюджетных средств при покупке детсада, утверждают следователи.