На Урале создадут инновационные предприятия по переработке бытовых отходов

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Инновационные предприятия по переработке бытовых отходов создадут в Свердловской области в ближайшие четыре года. Об этом сообщил ТАСС глава комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды Законодательного собрания региона Сергей Никонов.
"Одним из основных направлений следующего года, который объявлен Годом экологии, станет переработка бытовых отходов. Сейчас это серьезная проблема для региона - и для крупных, и для небольших населенных пунктов, поэтому планируется создать новые инновационные предприятия. Это перспектива на ближайшие четыре года", - сказал он.
Никонов уточнил, что в 2017 году планируется создать проектно-сметную документацию по будущим предприятиям. "Мы ждем конкретных предложений на основе конкурса, уже есть потенциальные участники, которые готовы создавать такие объекты. Планируется, что всего в регионе появятся шесть- семь перерабатывающих заводов", - добавил он.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пояснил журналистам, что со свердловскими промышленниками был заключен ряд экологических соглашений, всего в работе 33 таких документа. Он отметил, что для строительства полигонов по переработке твердых бытовых отходов закончено проектирование дислокации такого объекта.