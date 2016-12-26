Суд запретил штрафовать за парковку на газонах в Свердловской области

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Свердловский областной суд ввел запрет на привлечение ответственности за парковку на газонах на территории региона, подтвердив таким образом решение, принятое в феврале 2016 года. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
"Суд ввел запрет для районных административных комиссий на привлечение к ответственности за парковку на газонах в Свердловской области", - сказали в пресс-службе.
По данным Комитета по защите прав автовладельцев, суд признал недействующими правила благоустройства города Екатеринбург и закон "Об административных правонарушениях на территории Свердловской области" в части, касающейся парковки на газонах.
"Федеральное законодательство не предполагает установление дополнительных запретов для остановки и стоянки транспортных средств правовыми актами субъектов РФ и органов местного самоуправления. Таким образом, на территории Свердловской области введен запрет на привлечение к ответственности за парковку на газонах", - пояснили в Комитете по защите прав автовладельцев.
Там отметили, что поводом для обращения в суд стали жалобы автовладельцев. "В Комитет по защите прав автовладельцев поступило более 300 обращений граждан, не согласных с указанными штрафами", - добавили в ведомстве.
В феврале 2016 года Свердловский областной суд уже признал недействующим п. 1 ст. 19-1 закона Свердловской области "Об административных правонарушениях на территории Свердловской области".