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Суд запретил штрафовать за парковку на газонах в Свердловской области

Новости Урала
26 декабря, 15:21 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 26, декабря. /ТАСС
Поводом для обращения в суд стали жалобы автовладельцев
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© Виктор Драчев/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Свердловский областной суд ввел запрет на привлечение ответственности за парковку на газонах на территории региона, подтвердив таким образом решение, принятое в феврале 2016 года. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Суд ввел запрет для районных административных комиссий на привлечение к ответственности за парковку на газонах в Свердловской области", - сказали в пресс-службе.

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По данным Комитета по защите прав автовладельцев, суд признал недействующими правила благоустройства города Екатеринбург и закон "Об административных правонарушениях на территории Свердловской области" в части, касающейся парковки на газонах.

"Федеральное законодательство не предполагает установление дополнительных запретов для остановки и стоянки транспортных средств правовыми актами субъектов РФ и органов местного самоуправления. Таким образом, на территории Свердловской области введен запрет на привлечение к ответственности за парковку на газонах", - пояснили в Комитете по защите прав автовладельцев.

Там отметили, что поводом для обращения в суд стали жалобы автовладельцев. "В Комитет по защите прав автовладельцев поступило более 300 обращений граждан, не согласных с указанными штрафами", - добавили в ведомстве.

В феврале 2016 года Свердловский областной суд уже признал недействующим п. 1 ст. 19-1 закона Свердловской области "Об административных правонарушениях на территории Свердловской области".

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