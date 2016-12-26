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Новый тепличный комплекс за 8 млрд рублей появится в 2017 году на Урале

Новости Урала
26 декабря, 16:03 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 26, декабря. /ТАСС
Планируется построить почти 20 га крытых теплиц для овощей
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© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Новый тепличный комплекс за 8 млрд рублей будет построен в следующем году в Свердловской области, сообщил на пресс-конференции глава региона Евгений Куйвашев.

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"В следующем году мы реализовываем мегапроект с "УГМК-Агро" - будет почти 20 га крытых теплиц для овощей, общий объем инвестиций по этому проекту составит до 8 млрд рублей. Это огромные цифры, мы участвуем в софинансировании вместе с федерацией. Объем помощи в целом сельскому хозяйству мы будем держать на уровне 4-5 млрд рублей в год в зависимости от бюджетных поступлений. Хоть развитие АПК пока не входит в 11 приоритетных проектов, для нашего региона он был, есть и будет оставаться приоритетным, в ходе которого мы будем ежегодно оказывать помощь нашим аграриям", - сказал Куйвашев.

В пресс-службе УГМК пояснили, что инвестиции пойдут на строительство двух очередей объекта. "На строительство теплиц по технологии Ultra Clima на площади 13 га будет направлено 5,5 млрд рублей. В перспективе планируется запустить вторую очередь на 7 га, тогда общий объем инвестиций возрастет до 8 млрд рублей. Первая же очередь будет запущена во второй половине 2017 года", - уточнили в компании, добавив, что на новом агропредприятии планируют выращивать томаты, огурцы и зеленую продукцию.

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