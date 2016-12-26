В Курганской области пособие на находящихся под опекой детей увеличат на 6,6%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Размер ежемесячной выплаты на содержание детей, находящихся под опекой, будет увеличен в Курганской области на 6,6% - до 7,6 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

"На 6,6% в Курганской области будет увеличен размер выплат на содержание детей, находящихся под опекой. Соответствующее решение принято на заседании правительства региона. Таким образом, размер ежемесячной выплаты на одного ребенка вырастет с 7 тысяч 223 рублей до 7 тысяч 656 рублей", - уточнили в пресс-службе.

Там также отметили, что изменения начнут действовать после внесения изменений в закон Курганской области "О дополнительных видах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о порядке и размере выплаты денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством) в приемной семье".

Кроме того, принято решение, дающее право сиротам и приравненным к ним категориям на получение второго среднего профессионального образования по подготовке профессиональных квалифицированных рабочих за счет бюджетных средств. "Они зачисляются на полное государственное обеспечение до завершения обучения по указанным образовательным программам. Наряду с этим им выплачиваются государственная социальная стипендия и пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в размере трехмесячной стипендиальной выплаты", - пояснили в пресс-службе.