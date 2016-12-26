В кинотеатрах Югры перед фильмами будут показывать антитеррористические ролики

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Антитеррористические ролики будут показываться перед фильмами в кинотеатрах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО-Югры). Об этом сообщили в пресс-центре правительства региона.
"В ходе рабочего совещания с руководителями органов управления культурой муниципалитетов Югры руководитель аппарата антитеррористической комиссии Югры Евгений Лейком отметил, что во время праздников молодежь будет активно посещать кинотеатры и информационные ресурсы. В связи с этим он обратился с просьбой организовать показ антитеррористических видеороликов перед сеансами показа кинофильмов, а также на региональных и муниципальных каналах телевидения и в сети интернет для предупреждения тех, против кого направлена идеологическая атака", - пояснили в пресс-центре.
По мнению Лейкома, ситуация с вербовкой в ряды террористических международных формирований в автономном округе остается актуальной. "Суть работы вербовочной машины позволяют понять данные Антитеррористического центра СНГ: средняя продолжительность жизни боевика ИГИЛ (прежнее название запрещенной в России группировки "Исламское государство") составляет 2 месяца, поэтому вербовщики ведут свою работу постоянно. Вербовочная активность направлена на молодежь. Средний возраст террориста сейчас составляет 27 лет, террориста-смертника - 24 года", - добавили в пресс-центре.