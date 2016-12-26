ЯНАО планирует наладить экспорт оленины в Германию в 2017 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Ямало-Ненецкий автономный округ планирует наладить экспорт оленины в Германию в 2017 году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В 2017 году планируется сертифицировать муниципальное предприятие "Паюта", где происходит заготовка оленины, и наладить на его базе заготовку мяса северного оленя для Германии. На данный момент уже ведутся переговоры с потенциальными немецкими партнерами", - цитирует пресс- служба заместителя губернатора ЯНАО, директора департамента международных и внешнеэкономических связей Александра Мажарова.

В этом году оленина поставляется только в Финляндию - на экспорт пойдет около 500 тонн мяса оленей - это на 25 % больше, чем в предыдущем году. Как ранее сообщал ТАСС, первая партия уже отправлена в Европу. По данным ветеринарной службы ЯНАО, мясо проходит тщательную проверку после вспышки сибирской язвы, которая была зафиксирована в ЯНАО летом этого года. Проводится тройной контроль оленины - внешний осмотр, анализ крови и внутренних органов, перед отправкой анализы направляют сразу в две лаборатории - на Ямале и в Тюмени.

По данным правительства, всего в нынешнем году планируется заготовить 3 тыс. 141 тонну оленины.

Ямало-Ненецкий автономный округ - единственный регион в России, который имеет право экспортировать оленину в страны Евросоюза. Основное муниципальное предприятие "Ямальские олени" осуществляет поставки с 2008 года, за этот период в Финляндию и Швецию поставлено более двух тысяч тонн мяса.

В Ямальском районе округа 25 июля был введен карантин из-за сибирской язвы, погибло более 2,5 тыс. оленей. Диагноз подтвердился у 24 жителей ямальской тундры, употреблявших в пищу необработанное мясо оленей. Первого августа скончался 12-летний подросток от кишечной формы болезни. Из очага инфекции были госпитализированы 97 человек.