Глава города в Челябинской области получил три года условно за превышение полномочий

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ЧЕЛЯБИНСК, 26 декабря. /ТАСС/. Суд приговорил главу города Бакал в Челябинской области к лишению свободы на 3 года условно за то, что он отдавал распоряжения своим подчиненным оплачивать за себя административные штрафы. Об этом сообщили в пресс-службе областного Управления СК РФ.
"Глава Бакальского городского поселения Саткинского муниципального района Челябинской области Сергей Степанов признан судом виновным в превышении должностных полномочий. Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с лишением права занимать должности на муниципальной и государственной службе сроком на три года", - пояснили в ведомстве.
Как установлено следствием и судом, Степанов совершал преступления в мае-июне 2015 года. Первый раз он велел своей сотруднице заплатить за него 2 тыс. рублей штрафа, выписанного ГИБДД. Второй раз Степанов поручил своим сотрудникам погасить 40 тыс. рублей штрафов, назначенных ему Роспотребнадзором и Службой судебных приставов. При этом во втором случае подчиненные расплачивались за счет выданной им премии.