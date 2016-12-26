Глава города в Челябинской области получил три года условно за превышение полномочий

ЧЕЛЯБИНСК, 26 декабря. /ТАСС/. Суд приговорил главу города Бакал в Челябинской области к лишению свободы на 3 года условно за то, что он отдавал распоряжения своим подчиненным оплачивать за себя административные штрафы. Об этом сообщили в пресс-службе областного Управления СК РФ.

"Глава Бакальского городского поселения Саткинского муниципального района Челябинской области Сергей Степанов признан судом виновным в превышении должностных полномочий. Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с лишением права занимать должности на муниципальной и государственной службе сроком на три года", - пояснили в ведомстве.

Как установлено следствием и судом, Степанов совершал преступления в мае-июне 2015 года. Первый раз он велел своей сотруднице заплатить за него 2 тыс. рублей штрафа, выписанного ГИБДД. Второй раз Степанов поручил своим сотрудникам погасить 40 тыс. рублей штрафов, назначенных ему Роспотребнадзором и Службой судебных приставов. При этом во втором случае подчиненные расплачивались за счет выданной им премии.