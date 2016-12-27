Число потенциальных экспортеров может вырасти в Челябинской области на треть в 2017 г.

ЧЕЛЯБИНСК, 27 декабря. /ТАСС/. Количество экспортно-ориентированных компаний в Челябинской области вырастет примерно на треть в 2017 году, когда в регионе начнет полноценно работать областной Центр поддержки экспорта. Такой прогноз корреспонденту ТАСС озвучила директор организации Екатерина Сметанина.

"На данный момент в регионе ведут деятельность порядка 1 тыс. экспортно-ориентированных компаний. В январе начнет полноценно работать Центр поддержки экспорта Челябинской области. В связи с этим мы прогнозируем, что к концу 2017 года у нас будет 1,3 тыс. экспортно-ориентированных компаний", - сказала собеседница агентства.

Сейчас Центр поддержки экспорта Челябинской области занимается только подготовкой специалистов по внешне- экономической деятельности (ВЭД). "В 2017 году, кроме подготовки кадров, мы будем бесплатно помогать малому и среднему предпринимательству консультациями в вопросах выхода на зарубежные рынки и организационно-выставочной деятельностью", - отметила Сметанина.

По данным Центра поддержки экспорта Челябинской области, на сегодняшний день в товарной структуре экспорта приоритетным остается экспорт черных и цветных металлов (сырьевой экспорт - прим. ТАСС).

Автономная некоммерческая организация "Агентство международного сотрудничества Челябинской области", в рамках которой функционирует Центр поддержки экспорта, создана в феврале 2016 года правительством региона. Главной ее целью является предоставление услуг в сфере международного и межрегионального сотрудничества и обеспечение единства экономического пространства.