Из больницы выписан еще один ребенок, пострадавший в ДТП в Югре

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Еще одного ребенка, пострадавшего в крупном ДТП под Ханты-Мансийском 4 декабря, выписали из Окружной клинической больницы (ОКБ). Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

"В ОКБ остаются шесть человек, пострадавших в ДТП. В профильных отделениях клиники находятся трое детей и один взрослый, у детей отмечается положительная динамика. Два ребенка остаются в реанимации. Вчера один ребенок был выписан домой", - сказали в больнице.

Авария произошла 4 декабря на 926-м км трассы Ханты-Мансийск - Тюмень. Столкнулись грузовик, два легковых автомобиля и автобус, следовавший из Ханты-Мансийска. В салоне автобуса находились 32 пассажира, в том числе 29 детей. Авария унесла жизни 12 человек, в том числе 10 детей.