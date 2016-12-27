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Из больницы выписан еще один ребенок, пострадавший в ДТП в Югре

Новости Урала
27 декабря, 9:20 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 27, декабря. /ТАСС
В Окружной клинической больнице остаются шесть человек, пострадавших в ДТП
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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Еще одного ребенка, пострадавшего в крупном ДТП под Ханты-Мансийском 4 декабря, выписали из Окружной клинической больницы (ОКБ). Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

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"В ОКБ остаются шесть человек, пострадавших в ДТП. В профильных отделениях клиники находятся трое детей и один взрослый, у детей отмечается положительная динамика. Два ребенка остаются в реанимации. Вчера один ребенок был выписан домой", - сказали в больнице.

Авария произошла 4 декабря на 926-м км трассы Ханты-Мансийск - Тюмень. Столкнулись грузовик, два легковых автомобиля и автобус, следовавший из Ханты-Мансийска. В салоне автобуса находились 32 пассажира, в том числе 29 детей. Авария унесла жизни 12 человек, в том числе 10 детей.

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Крупное ДТП с автобусом в ХМАО
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