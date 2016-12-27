Следователи проводят выемку документов в администрации Березовского

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Представители Следственного управления СК РФ по Свердловской области и УФСБ проводят выемку документов в администрации города Березовский по уголовному делу, возбужденному по статье 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере". Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"27 декабря, сотрудниками Следственного комитета в сопровождении сотрудников УФСБ в администрации города Березовский проведена выемка документов, имеющих отношение к уголовному делу. Устанавливается возможная причастность руководства администрации Березовского ГО к противоправной деятельности", - сказал собеседник.
Ранее прокуратура Березовского совместно с УФСБ выявила факт мошенничества группы лиц, которые незаконно получили в собственность участок в центре Березовского стоимостью около 10 млн рублей. На основании переданных материалов региональное СУ СК было возбуждено уголовное дело.