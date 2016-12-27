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В Магнитогорске изъято более 120 тыс. бутылок контрафактного алкоголя

Новости Урала
27 декабря, 9:52 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 27, декабря. /ТАСС
Продукция была маркирована поддельными акцизными и федеральными специальными марками
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ЧЕЛЯБИНСК, 27 декабря. /ТАСС/. Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Магнитогорску Челябинской области изъяли более 120 тыс. бутылок алкогольной и спиртосодержащей продукции, маркированной поддельными акцизными и федеральными специальными марками, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

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"В Магнитогорске полицейскими обнаружено и изъято более 120 тыс. бутылок известных брендов винно-водочных изделий, маркированных поддельными акцизными и федеральными специальными марками. В отношении предпринимателей, у которых обнаружена эта продукция, возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 327.1 УК РФ ("Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование")", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что всего в регионе с 14 по 24 декабря сотрудниками полиции проведено более 2 тыс. проверок предприятий розничной и оптовой торговли алкогольной продукции. Из незаконного оборота изъято около 87 тыс. литров алкоголя и спиртосодержащей жидкости с признаками подделки. За продажу алкоголя без лицензии, нарушение правил розничной продажи алкогольной, спиртосодержащей продукции и реализацию алкогольной продукции несовершеннолетним составлено 1270 протоколов об административных правонарушениях, возбуждено 10 уголовных дел.

Как ранее сообщал ТАСС, в Якутии за последнее время полицейскими изъято около 60 тыс. бутылок поддельного алкоголя, в Оренбурге - более 40 тыс. бутылок.

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