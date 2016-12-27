Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Крушение Ту-154 Минобороны РФ
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.12:
$ 60.91
€ 63.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ввод трех птичников на тюменской птицефабрике позволит увеличить выпуск яиц почти на 30%

Новости Урала
27 декабря, 10:42 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 27, декабря. /ТАСС
Всего в региональном реестре свыше 300 инвестиционных проектов на сумму более 1,5 трлн рублей
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Ввод новых птичников на птицефабрике "Пышминская" в Тюменской области позволит в следующем году увеличить производство яиц на 27%. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона со ссылкой на генерального директора предприятия Сергея Тимофеева.

"В 2016 году ЗАО "Птицефабрика "Пышминская" реализовала несколько инвестиционных проектов, связанных с реконструкцией и строительством птичников. По словам Тимофеева, компания ожидает в 2017 году рост производства яиц на 27% за счет ввода трех новых восьмиярусных птичников", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что по итогам 2016 года птицефабрика рассчитывает произвести 305 млн штук яиц, а в следующем году - около 388 млн.

"Установка современного восьмиярусного технологического оборудования российско-немецкого производства позволила увеличить в реконструированном птичнике для кур-несушек поголовье с 40 тыс. 800 голов до 117 тыс. В трех новых птичниках разместились 344 тыс. 736 кур-несушек. В рамках данного проекта также построен яйцесклад с участком сортировки яйца, упаковки и складом тары. На участке сортировки установлена современная автоматизированная линия сортировки и упаковки c максимальной производительностью 120 тыс. яиц в час", - уточнили там.

По данным пресс-службы, за пять лет объем продовольственных товаров, производимых в регионе, вырос в два с половиной раза. "Тюменская область полностью обеспечивает себя собственной сельскохозяйственной продукцией, за исключением говядины. Наше молоко поставляется в 13 регионов России, куриные яйца - в 45. Мы выращиваем сверх внутренней потребности и направляем на продажу в другие территории 25% свинины и картофеля, 30% овощей", - приводит пресс-служба слова губернатора.

О других проектах

Всего в региональном реестре свыше 300 инвестиционных проектов на сумму более 1,5 трлн рублей. За последние три года открыто 25 новых крупных промышленных производств, семь из них с иностранным капиталом. За счет создания новых производств инвестиции в основной капитал Тюменской области по итогам девяти месяцев 2016 года выросли на 77% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили более 284 млрд рублей.

В этом году были реализованы восемь крупных проектов. В частности, в Тюменском районе заработали логистический комплекс ЗАО "Тандер", сданы первые очереди рыбного технопарка ООО "Эра-98" и тепличного комбината по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте ООО "ТК Тюмень Агро". Открылись вторые линии на заводах "Аминосиб" ЗАО "Племзавод "Юбилейный" в Ишимском районе и "Дина Энерджетикс" в Нижнетавдинском районе. В рамках строительства третьей очереди Антипинского нефтеперерабатывающего завода введена в эксплуатацию установка глубокой переработки мазута, состоящая из цеха его вакуумной перегонки и установки замедленного коксования гудрона.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
В других СМИ
Фото
8
Михалков не изменил своего мнения после посещения "Ельцин Центра" в Екатеринбурге
12
Около 15 тыс. человек посетили выставку Миши Брусиловского в Екатеринбурге
5
Фотографии знаковых событий 2016 года представили на выставке в Уральском РИЦ ТАСС
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Интересное
Хроника распада Советского Союза
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Импорт и экспорт: динамика внешнеэкономических связей России
Россия 2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Открывший огонь по полиции в Москве мужчина покончил с собой
2
Минобороны сообщило об обнаружении основного "черного ящика" Ту-154
3
СК РФ установил имена похитителей россиянина Владимира Безобразова на Украине
4
Найден "черный ящик" разбившегося Ту-154
5
Около 30 авиарейсов отменили в аэропортах Москвы
6
Расследование крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий
7
Полиция задержала подозреваемого в сообщениях о минировании бизнес-центров Новосибирска
Темы дня