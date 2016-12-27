Ввод трех птичников на тюменской птицефабрике позволит увеличить выпуск яиц почти на 30%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Ввод новых птичников на птицефабрике "Пышминская" в Тюменской области позволит в следующем году увеличить производство яиц на 27%. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона со ссылкой на генерального директора предприятия Сергея Тимофеева.

"В 2016 году ЗАО "Птицефабрика "Пышминская" реализовала несколько инвестиционных проектов, связанных с реконструкцией и строительством птичников. По словам Тимофеева, компания ожидает в 2017 году рост производства яиц на 27% за счет ввода трех новых восьмиярусных птичников", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что по итогам 2016 года птицефабрика рассчитывает произвести 305 млн штук яиц, а в следующем году - около 388 млн.

"Установка современного восьмиярусного технологического оборудования российско-немецкого производства позволила увеличить в реконструированном птичнике для кур-несушек поголовье с 40 тыс. 800 голов до 117 тыс. В трех новых птичниках разместились 344 тыс. 736 кур-несушек. В рамках данного проекта также построен яйцесклад с участком сортировки яйца, упаковки и складом тары. На участке сортировки установлена современная автоматизированная линия сортировки и упаковки c максимальной производительностью 120 тыс. яиц в час", - уточнили там.

По данным пресс-службы, за пять лет объем продовольственных товаров, производимых в регионе, вырос в два с половиной раза. "Тюменская область полностью обеспечивает себя собственной сельскохозяйственной продукцией, за исключением говядины. Наше молоко поставляется в 13 регионов России, куриные яйца - в 45. Мы выращиваем сверх внутренней потребности и направляем на продажу в другие территории 25% свинины и картофеля, 30% овощей", - приводит пресс-служба слова губернатора.

О других проектах

Всего в региональном реестре свыше 300 инвестиционных проектов на сумму более 1,5 трлн рублей. За последние три года открыто 25 новых крупных промышленных производств, семь из них с иностранным капиталом. За счет создания новых производств инвестиции в основной капитал Тюменской области по итогам девяти месяцев 2016 года выросли на 77% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили более 284 млрд рублей.

В этом году были реализованы восемь крупных проектов. В частности, в Тюменском районе заработали логистический комплекс ЗАО "Тандер", сданы первые очереди рыбного технопарка ООО "Эра-98" и тепличного комбината по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте ООО "ТК Тюмень Агро". Открылись вторые линии на заводах "Аминосиб" ЗАО "Племзавод "Юбилейный" в Ишимском районе и "Дина Энерджетикс" в Нижнетавдинском районе. В рамках строительства третьей очереди Антипинского нефтеперерабатывающего завода введена в эксплуатацию установка глубокой переработки мазута, состоящая из цеха его вакуумной перегонки и установки замедленного коксования гудрона.