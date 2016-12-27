Более 180 школьников будут изучать космос и 3D-проекты на уральской смене в "Сириусе"

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Уральский федеральный университет (УрФУ) отобрал 183 школьника из 12 российских регионов для участия в проектной смене образовательного центра "Сириус" в Сочи, которая пройдет в феврале 2017 года. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
"Завершился отбор талантливых старшеклассников для участия в уральской проектной смене "Сириуса", 183 школьника отправятся в Сочи уже в конце января. Они будут изучать биоразнообразие растений и животных, фармацевтику, химию косметических средств, займутся дизайном биологически активных веществ, 3D-проектированием, промышленной робототехникой и созданием транспорта будущего", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что образовательная программа школьников также предполагает разработку системы "Умный дом", изучение космических объектов и работу в других научных проектах. "Во время отбора свои научные разработки представили учащиеся школ Урала, Поволжья и Сибири очно, а ребята из отдаленных регионов - Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Хакасии и Кемеровской области - онлайн", - добавили в вузе.
Ранее директор Специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) УрФУ Андрей Мартьянов сообщил, что для сопровождения в течение года школьников, которые участвуют в таких сменах, в 2017 году будет запущен Детский технический университет, который включает в себя зимнюю и летнюю школы, открытый математический турнир, конкурс исследовательских работ и Уральский физический турнир.
Глава региона Евгений Куйвашев и руководитель образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева 7 декабря подписали соглашение о создании регионального центра для одаренных детей по модели "Сириуса". Среди задач центра также проведение дополнительных смен для одаренных школьников, соревнований, олимпиад и конкурсов, сопровождение подростков в периоды между сменами, а также подготовка и поддержка педагогов, работающих с одаренными школьниками.
В послании Федеральному собранию 1 декабря президент РФ Владимир Путин говорил о важности создания центров поддержки одаренных детей. В пример приводился и сочинский "Сириус". Президент дал поручение главам субъектов РФ и кабинету министров в течение 11 месяцев с учетом опыта Образовательного Фонда "Талант и успех" сформировать в регионах на базе вузов и школ такие центры.