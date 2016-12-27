Полиция задержала в Челябинской области группу коллекторов, вымогавших деньги

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции пресекли противоправную деятельность группы коллекторов, занимавшихся вымогательством денег у граждан. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Челябинской области задержана организованная группа в составе семи человек, которые подозреваются в совершении серии вымогательств на территории Челябинской области. При совершении противоправных действий подозреваемые высказывали угрозы жизни и здоровью граждан, а также причиняли ущерб их имуществу", - рассказала она, уточнив, что задержанные являлись сотрудниками микрофинансовой организации, предоставляющей услуги по кредитованию и взысканию задолженностей с клиентов.

Официальный представитель МВД добавила, что в рамках проведенных следственных действий в офисах и квартирах подозреваемых на территории Челябинска, Златоуста, Миасса и поселка Увельский изъяты пневматические и травматические пистолеты, наручники, компьютеры, ноутбуки, планшеты, жесткие диски, сотовые телефоны, сим-карты, флеш-карты, ежедневники и различные документы организации.

"По данным фактам возбуждены уголовные дела по двум статьям УК РФ. В настоящее время в отношении двоих подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, установлена их причастность к четырем эпизодам противоправной деятельности", - отметила Волк.