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Свердловская область и Молдавия наладят сотрудничество в сфере сельского хозяйства

Новости Урала
27 декабря, 13:23 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 27, декабря. /ТАСС
Кроме того, молдавскую сторону заинтересовала возможность поставок уральского противовирусного препарата "Триазаверин"
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Свердловская область и Республика Молдова планируют сотрудничать в сфере сельского хозяйства, фармацевтики, промышленности и строительных материалов. Об этом сообщили в департаменте информационной политики по итогам двухнедельных переговоров в Кишиневе и Комрате делегации Свердловской области и местных властей.

"Во время переговоров молдавской стороне было предложено сотрудничество по самому широкому спектру направлений. Это кооперация в сфере сельского хозяйства, в том числе организация поставок сельхозпродукции и вина из автономного территориального образования Гагаузия на Средний Урал, экспорт уральских животноводческих технологий и селекционного материала в Молдавию. Также обсуждалась возможность поставок высококачественной продукции металлургической, химической промышленности, строительных материалов, реализация совместных логистических проектов", - говорится в сообщении.

По словам главы Министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Андрея Соболева, молдавских коллег очень заинтересовала возможность поставок нашего противовирусного препарата "Триазаверин". "Мы также договорились в следующем году подписать соглашение о сотрудничестве с исполнительным комитетом Гагаузии", - добавил министр.

Как уточнили в департаменте, в июле 2017 года официальная делегация Республики Молдовы планирует посетить Международную промышленную выставку "Иннопром" в Екатеринбурге. Кроме этого, весной на Средний Урал прибудет культурно-деловая миссия из Гагаузия.

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