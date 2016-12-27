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Житель Челябинска установил памятник в честь тысячелетия Русской правды

Новости Урала
27 декабря, 13:50 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 27, декабря. /ТАСС
Памятник открыт в частном порядке, создан за счет инициатора и за счет пожертвований
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Памятник в честь тысячелетия Русской правды

Памятник в честь тысячелетия Русской правды

© Алексей Потапов

ЧЕЛЯБИНСК, 27 декабря. /ТАСС/. Житель Челябинска в частном порядке установил памятник в честь тысячелетия первого сборника правовых актов Древнерусского государства Русская правда. Торжественное открытие монумента состоялось во вторник, сообщил корреспонденту ТАСС автор идеи Алексей Потапов.

"В Челябинске в парке, во дворе дома на Шуменской, 4, состоялось торжественное открытие памятника в честь тысячелетия свода законов Русская правда. Памятник открыт в частном порядке, создан за свой счет, за счет пожертвований и с помощью неравнодушных людей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, основная часть монумента выполнена из бетона в виде вечевого колокола. Памятник увенчан крестом, на который в течение ближайших трех дней добавят фигуру голубя. Высота памятника составляет порядка трех метров.

Русская правда - свод правовых норм Древнерусского государства, который датируется различными годами, начиная с 1016 года. Считается самым ранним из дошедших до исследователей кодексов правовых норм Руси.

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