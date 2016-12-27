Дубровский: в регионах РФ необходимо проводить сводный расчет загрязнений

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Сводный расчет загрязнений должен проводиться в российских регионах для принятия конкретных программ и технологических решений. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский во время заседания Государственного совета по вопросу "Об экологическом развитии РФ в интересах будущих поколений".

"После 2000-го года практически не наблюдается ощутимого снижения загрязнений атмосферы промышленных городов, это говорит о том, что мы исчерпали возможности действующей модели управления качеством атмосферного воздуха и надо искать новые инструменты. Предлагается оценивать совокупное воздействие всех источников загрязнения в городе - проводить сводный расчет предельно допустимых выбросов - и на его основании определять допустимый вклад каждого источника в формирование нормативного качества воздуха в жилой зоне", - сказал он.

По словам Дубровского, этот вклад - квота - станет основой для принятия предприятием конкретных программ и технологических решений, их результатом должны стать темпы уменьшения загрязнений в городской черте. "Одновременно квота определяется для транспортных потоков. Ответственность за ее обеспечение ляжет на муниципалитеты и региональные власти. Их задачей станет определить свои инструменты влияния, а это, прежде всего, направления развития общественного транспорта, переход на экологически безопасные транспортные средства, современные градостроительные решения для регулирования мощности транспортных потоков", - пояснил губернатор.

Он уточнил, что основным показателем результативности этой совместной деятельности станет степень удовлетворения общественного запроса на чистый воздух, что можно считать индикатором устойчивого развития.

"Предлагается включить сводный расчет загрязнений, квоты концентраций загрязняющих веществ, мониторинг в жилых зонах как основу управленческих решений - в действующие законодательные и нормативно-правовые акты. Это даст возможность максимально предметно ставить задачи перед органами власти и промышленными предприятиями. Предлагаю определить пилотные регионы для отработки предложенных мер, и Челябинская область готова стать таким регионом. Мы ожидаем, что это придаст новый импульс нашему развитию", - добавил Дубровский.

Переработка опасных отходов

Глава Челябинской области также подчеркнул, что еще одним важным вопросом является переработка отходов высоких классов опасности. "Вызывает особую тревогу неконтролируемое обращение отходов высоких (1-2) классов опасности, которые по факту могут рассматриваться как химическое оружие. Их обращение должно регулироваться специальными требованиями безопасности для защиты населения, предотвращения возможных террористических угроз. Мы считаем, что именно здесь должны в первую очередь внедряться высокотехнологические механизмы контроля при транспортировке и наилучшие доступные технологии в переработке", - уточнил Дубровский.

Ранее сообщалось, что заседание Госсовета официально даст старт Году экологии в России. Дубровский, возглавляющий рабочую группу Госсовета, отмечал, что в Челябинской области накоплен большой опыт решения масштабных экологических проблем, есть наработки и предложения по вопросам охраны воздушного бассейна, рекультивации и вторичного использования промышленных земель и горнорудных объектов.