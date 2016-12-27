Челябинские школьники сделали и подарили Деду Морозу самоходные сани

ЧЕЛЯБИНСК, 27 декабря. /ТАСС/. Воспитанники Дома юношеского технического творчества Челябинской области (ДЮТТ) сделали самоходные сани, которые подарили Деду Морозу, сообщил ТАСС сотрудник дирекции учреждения.

"Воспитанники ДЮТТ Челябинской области подарили Деду Морозу самоходные сани с бензиновым двигателем. Дети научили дедушку управлять ими", - сказал собеседник агентства.

В санях предусмотрено место для мешка с подарками и новогодней елки. "Сани передвигаются с помощью гусениц, поэтому могут пройти даже по бездорожью. Сани можно использовать для доставки подарков в детские дома, школы-интернаты, во время праздничных представлений", - отметил собеседник агентства.

Идея создать самоходные сани у детей возникла под влиянием видеороликов, герой которых - Дед Мороз - использует летающие сани. "Собрать летающую технику для Деда Мороза мы пока не можем, поэтому решили создать транспорт на гусеничном ходу. На изготовление самоходных саней детям потребовалось два месяца. Большинство деталей воспитанники принесли из дома", - резюмировал собеседник агентства.