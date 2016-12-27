Новая ветлаборатория в Челябинской области позволит сократить срок анализа на АЧС

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ЧЕЛЯБИНСК, 27 декабря. /ТАСС/. Новая ветеринарная лаборатория, которая позволит сократить срок проведения анализа на африканскую чуму свиней (АЧС), открыта в Челябинской области. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе областного Министерства сельского хозяйства.
"В Челябинской области на базе Увельской районной ветеринарной лаборатории открылась новая лаборатория, которая позволяет методом полимеразной цепной реакции проводить исследования на африканскую чуму свиней, птичий грипп, орнитоз и классическую чуму. За счет этого срок проведения анализов сократился с нескольких дней до одних суток - до недавнего времени исследования можно было провести только в областном центре", - сказал собеседник агентства.
В областном Минсельхозе добавили, что на организацию лаборатории из областного бюджета было направлено свыше 6 млн рублей. "Для Челябинской области это важное событие, потому что рост производства свинины за 11 месяцев текущего года составил 42% к уровню прошлого года, произведено 101,5 тыс. тонн свинины. Производство свинины в области с 2010 года увеличено более чем в 1,5 раза. При этом регион остается благополучным по АЧС", - добавили в областном Минсельхозе.
Полимеразная цепная реакция (ПЦР) - метод высокой точности в области диагностирования наследственных патологий, инфекций, вирусных болезней в любой стадии.