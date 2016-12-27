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Новая ветлаборатория в Челябинской области позволит сократить срок анализа на АЧС

Новости Урала
27 декабря, 15:52 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 27, декабря. /ТАСС
До недавнего времени исследования можно было провести только в областном центре
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ЧЕЛЯБИНСК, 27 декабря. /ТАСС/. Новая ветеринарная лаборатория, которая позволит сократить срок проведения анализа на африканскую чуму свиней (АЧС), открыта в Челябинской области. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе областного Министерства сельского хозяйства.

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"В Челябинской области на базе Увельской районной ветеринарной лаборатории открылась новая лаборатория, которая позволяет методом полимеразной цепной реакции проводить исследования на африканскую чуму свиней, птичий грипп, орнитоз и классическую чуму. За счет этого срок проведения анализов сократился с нескольких дней до одних суток - до недавнего времени исследования можно было провести только в областном центре", - сказал собеседник агентства.

В областном Минсельхозе добавили, что на организацию лаборатории из областного бюджета было направлено свыше 6 млн рублей. "Для Челябинской области это важное событие, потому что рост производства свинины за 11 месяцев текущего года составил 42% к уровню прошлого года, произведено 101,5 тыс. тонн свинины. Производство свинины в области с 2010 года увеличено более чем в 1,5 раза. При этом регион остается благополучным по АЧС", - добавили в областном Минсельхозе.

Полимеразная цепная реакция (ПЦР) - метод высокой точности в области диагностирования наследственных патологий, инфекций, вирусных болезней в любой стадии.

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