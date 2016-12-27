СК возбудил дело по факту смерти трех детей на пожаре в Челябинской области

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ЧЕЛЯБИНСК, 27 декабря. /ТАСС/. СК возбудил уголовное дело по факту смерти трех малолетних детей на пожаре в деревне Михайловка Карталинского района Челябинской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Ночью 24 декабря в одном из частных домов деревни Михайловка произошел пожар. Во время тушения обнаружены тела годовалой, четырехлетней и шестилетней девочек. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам")", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, спящие дети остались ночью в доме без присмотра, когда начался пожар, мать девочек пошла к соседке. Когда женщина вернулась, дом уже был охвачен огнем.