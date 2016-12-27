Экс-сотрудник отдела полиции по борьбе с коррупцией получил 8 лет за взятку на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Бывший сотрудник полиции, занимавшийся противодействием коррупции в Свердловской области, признан виновным в получении взятки в особо крупном размере. Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщил во вторник старший помощник руководителя следственного управления СК России по области Александр Шульга.

"Бывший сотрудник полиции, ранее занимавший должность начальника отделения экономической безопасности и противодействия коррупции одного из территориальных органов внутренних дел, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ о получении взятки в особо крупном размере. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режим", - сказал Шульга.

По данным СК, в ноябре 2015 года экс-полицейский согласился получить взятку в 1,5 млн рублей за отказ в возбуждении уголовного дела в отношении одного из предприятий. Первая часть обещанной суммы - 500 тысяч рублей - была передана стражу порядка 19 декабря 2015 года в одном из кафе по улице Малышева в Екатеринбурге. Сразу после этого полицейский был задержан сотрудниками управления ФСБ по Свердловской области.