Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.12:
$ 60.86
€ 63.57
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Авиакомпания "Ямал" в 2017 году получит два вертолета Ми-8МТВ

Новости Урала
28 декабря, 9:40 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 28, декабря. /ТАСС
Они будут использоваться в Заполярье и Арктике для пассажирских и грузовых перевозок, санитарных заданий, поисково-спасательных и лесоавиационных работ
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) заключил с авиакомпанией "Ямал" контракт на поставку двух многоцелевых вертолетов Ми-8МТВ-1. Согласно договору машины поступят в распоряжение авиакомпании до конца 2017 года, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

"Авиакомпания "Ямал" заключила контракт с холдингом "Вертолеты России" на поставку двух многоцелевых вертолетов Ми-8МТВ-1 до конца 2017 года. Многоцелевые вертолеты Ми-8МТВ-1 будут использоваться в Заполярье и Арктике для пассажирских и грузовых перевозок, санитарных заданий, поисково-спасательных и лесоавиационных работ, авиапатрулирования, пожаротушения, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций", - отметили там.

По данным пресс-службы, каждое из воздушных судов будет оснащено внешней грузовой подвеской и подготовлено под установку бортовой лебедки. Для выполнения полетов на дальние расстояния вертолеты получат дополнительные топливные баки. "Выбор вертолетов Ми-8МТВ-1 для работы в Заполярье обусловлен их подтвержденной высокой надежностью и эффективностью применения в широком диапазоне температур, возможностью безангарного хранения, простотой обслуживания и эксплуатации в регионах с ограниченно развитой наземной инфраструктурой", - уточнили в пресс-службе.

Авиакомпания "Ямал" (98,2% принадлежит Ямало-Ненецкому автономному округу) является одним из крупнейших вертолетных операторов в России и имеет богатый опыт применения отечественной авиационной техники в суровых климатических условиях Заполярья. Осуществляет пассажирские перевозки на самолетах более чем по 60 направлениям на территории РФ и по 14 - в ближнем и дальнем зарубежье, а также на вертолетах по всему ЯНАО и соседние регионы Заполярья. Парк воздушных судов также состоит из Airbus A-320 и A-321, СRJ-200, Boeing-737, L-410, CL-600 и Sukhoi SuperJet-100.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Михалков не изменил своего мнения после посещения "Ельцин Центра" в Екатеринбурге
12
Около 15 тыс. человек посетили выставку Миши Брусиловского в Екатеринбурге
5
Фотографии знаковых событий 2016 года представили на выставке в Уральском РИЦ ТАСС
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Интересное
Хроника распада Советского Союза
Русская Антарктида: как живут полярники на станции "Беллинсгаузен"
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Россия 2016
Беги, Петр, беги. Инвалид-марафонец надеется совершить кругосветный забег
Вокруг света на одну пенсию. Как баба Лена из Красноярска покоряет мир
Мальчик и динозавры. Степан Савельев увлек древними ящерами весь Рунет
Разбавили рутину болотом. Как два брата извлекли выгоду из погружения в трясину
Горничная на миллион. Как возвращенные постояльцу деньги подняли репутацию отеля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лондон и Париж подготовили резолюцию СБ ООН, запрещающую поставки вертолетов в Сирию
2
В Москве грабитель взорвал банкомат и похитил деньги
3
WP: в Белом доме хотят дать Обаме полномочия вводить санкции за кибератаки на выборах
4
Движение на северном участке фиолетовой ветки метро Москвы восстановлено
5
Расследование крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий
6
Ванесса Били: деятельность "Белых касок" в Алеппо вызывает серьезные вопросы
7
СМИ: замглавы Минпромторга Потапов может стать гендиректором Уралвагонзавода
Темы дня
Реклама