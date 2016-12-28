Авиакомпания "Ямал" в 2017 году получит два вертолета Ми-8МТВ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) заключил с авиакомпанией "Ямал" контракт на поставку двух многоцелевых вертолетов Ми-8МТВ-1. Согласно договору машины поступят в распоряжение авиакомпании до конца 2017 года, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

"Авиакомпания "Ямал" заключила контракт с холдингом "Вертолеты России" на поставку двух многоцелевых вертолетов Ми-8МТВ-1 до конца 2017 года. Многоцелевые вертолеты Ми-8МТВ-1 будут использоваться в Заполярье и Арктике для пассажирских и грузовых перевозок, санитарных заданий, поисково-спасательных и лесоавиационных работ, авиапатрулирования, пожаротушения, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций", - отметили там.

По данным пресс-службы, каждое из воздушных судов будет оснащено внешней грузовой подвеской и подготовлено под установку бортовой лебедки. Для выполнения полетов на дальние расстояния вертолеты получат дополнительные топливные баки. "Выбор вертолетов Ми-8МТВ-1 для работы в Заполярье обусловлен их подтвержденной высокой надежностью и эффективностью применения в широком диапазоне температур, возможностью безангарного хранения, простотой обслуживания и эксплуатации в регионах с ограниченно развитой наземной инфраструктурой", - уточнили в пресс-службе.

Авиакомпания "Ямал" (98,2% принадлежит Ямало-Ненецкому автономному округу) является одним из крупнейших вертолетных операторов в России и имеет богатый опыт применения отечественной авиационной техники в суровых климатических условиях Заполярья. Осуществляет пассажирские перевозки на самолетах более чем по 60 направлениям на территории РФ и по 14 - в ближнем и дальнем зарубежье, а также на вертолетах по всему ЯНАО и соседние регионы Заполярья. Парк воздушных судов также состоит из Airbus A-320 и A-321, СRJ-200, Boeing-737, L-410, CL-600 и Sukhoi SuperJet-100.