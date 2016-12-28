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Проживающая в Югре семья погибшей в крушении Ту-154 получит 1 млн рублей

Новости Урала
28 декабря, 10:46 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 28, декабря. /ТАСС
Дарья Трофимова жила в ХМАО до 2014 года, в поселке Сорум Белоярского района у нее осталась мать
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Семья погибшей при крушении Ту-154 Минобороны над Черным морем Дарьи Трофимовой, которая до 2014 года проживала в Ханты-Мансийском автономном округе Югры (ХМАО-Югры), получит материальную помощь в размере 1 млн рублей. Об этом сообщили в окружном департаменте общественных и внешних связей.

"По поручению губернатора Югры Натальи Комаровой семье Дарьи Трофимовой, погибшей в авиакатастрофе над Черным морем 25 декабря, будет оказана материальная помощь в размере 1 млн рублей. Выплата будет произведена из резервного фонда правительства автономного округа",- говорится в сообщении.

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По данным департамента, Дарья Трофимова проживала в Югре до 2014 года, окончила Центр искусств для одаренных детей Севера, в поселке Сорум Белоярского района живет ее мать. "Также глава региона поручила своему заместителю Всеволоду Кольцову проработать вопрос по организации отбора талантливых югорчан, готовых работать в Ансамбле песни и пляски Российской армии им. Александрова, прежде всего среди воспитанников Центра искусств для одаренных детей Севера", - сказали в департаменте.

Крушение самолета Ту-154 произошло 25 декабря рано утром вскоре после взлета из аэропорта Адлера. На его борту находились 92 человека - военнослужащие, журналисты, Елизавета Глинка (доктор Лиза) и музыканты ансамбля имени Александрова, которые направлялись на авиабазу Хмеймим в Сирии, чтобы поздравить авиагруппу ВКС России с Новым годом.

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