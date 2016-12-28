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Уральского робота для диагностики ЛЭП планируют внедрить иркутские энергетики

Новости Урала
28 декабря, 10:58 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 28, декабря. /ТАСС
Главной задачей разработчков из УрФУ было создать устройство, которое будет автоматически двигаться от подстанции к подстанции, находить и устранять дефекты
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Иркутская электросетевая компания намерена внедрить робота для диагностики линий электропередачи (ЛЭП), который разработан в Уральском федеральном университете (УрфУ). В январе разработчики отправятся в Иркутск для переговоров, сообщили в пресс-службе вуза.

"Диагностический комплекс по поиску и устранению аварий на линиях электропередачи "Канатоход" в скором времени может быть реализован на базе Иркутской электросетевой компании. Проект стал участником корпоративного акселератора GenerationS", - говорится в сообщении.

По словам руководителя проекта, преподавателя Механико-машиностроительного института УрФУ Александра Лемеха, главной задачей было создать устройство, которое будет автоматически двигаться от подстанции к подстанции, контролировать всю линию электропередачи, а также находить и устранять дефекты. "Один "Канатоход" сможет обслуживать более тысячи километров ЛЭП. Это позволит быстро устранять аварии на электросетях, к тому же снизит риск для самих электриков. Мы оснастили комплекс тепловизором и ультрафиолетовой камерой, чтобы он мог находить повреждение на расстоянии в несколько километров", - сказал он, отметив, что проект не имеет мировых аналогов, в том числе по ожидаемой производительности и эффективности.

Комплекс для контроля высоковольтных воздушных линий электропередачи состоит из беспилотных тележки и вертолета, который используется для ее установки и снятия, он сканирует трассу, строит карту, выявляет дефекты, записывает и передает данные. Проект получил поддержку фонда "Сколково" - грант первой стадии в размере 20 млн рублей. Разработчики провели испытания роботизированного комплекса под Волгоградом. К 2018 году планируется выход комплекса на российский и мировой рынок.

GenerationS - крупнейший стартап-акселератор России и Восточной Европы, федеральная платформа развития инструментов корпоративной акселерации. Проводится РВК с 2013 года. Индустриальными партнерами GenerationS ежегодно становятся более 20 российских корпораций, в интересах которых проводится отбор и акселерация стартапов.

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