Завод по воспроизводству сиговых пород рыб построят в Челябинской области до 2020 года

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ЧЕЛЯБИНСК, 28 декабря. /ТАСС/. Предприятие по воспроизводству сиговых пород рыб начнут создавать в Челябинской области в 2017 году, производство планируется запустить в течение двух лет. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС сотрудник пресс-службы областного Министерства сельского хозяйства.
"На 2017 год в Челябинской области запланировано строительство завода по воспроизводству сиговых пород рыб - комплекса прудов, а также специализированных помещений. Срок ввода производства в эксплуатацию - 2018-2019 годы", - сказал собеседник агентства.
Плановые объемы производства составляют 100 млн штук малька сиговых в год и 400 млн штук личинок сиговых в год. "Такое производство малька и личинки сиговых полностью закроет потребность не только Челябинской области, но и Казахстана. Сейчас большинство предприятий области закупает рыбопосадочный материал сиговых в Ленинградской и Тюменской областях, в Ханты-Мансийском автономном округе", - отметили в областном Минсельхозе.
Там добавили, что ориентировочный объем инвестиций в проект составит 610 млн рублей. Оператор проекта - компания "Ареал".
По официальным данным, объем добычи рыбы (пелядь, пелчир, сиг, рипус, карп, налим и другие) в Челябинской области за 9 месяцев 2016 года составил 2 тыс. 204 тонны - на 123 тонны больше прошлогоднего показателя за аналогичный период.