В Югре до 2021 года создадут сеть из пяти полигонов для ТБО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Сеть из пяти межмуниципальных полигонов для твердых бытовых отходов (ТБО) появится в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО- Югра) до 2021 года. Об этом сообщили в окружном департаменте общественных и внешних связей.

"Утверждена Схема обращения с отходами, согласно которой до 2021 года в округе должна быть построена сеть из пяти межмуниципальных полигонов, предполагающих не только захоронение, но и вторичную переработку сырья. Акцент в этой работе будет сделан на том, чтобы создать новую отрасль экономики, которая уже сложилась во многих развитых странах. При этом важно участие всех югорчан, ведь в основе любой переработки лежит раздельный сбор мусора, и такая инфраструктура появляется в городах Югры все чаще", - говорится в сообщении.

По данным властей, в 2016 году в регионе улучшились показатели экологической безопасности. Сокращена площадь нефтезагрязненных земель на 5,5% от уровня 2015 года, снижено количество незаконных рубок на территории лесного фонда, увеличена обеспеченность муниципальных образований округа полигонами для размещения твердых коммунальных отходов (ТКО) до 56%. "По итогам 2016 года из 29 нефтегазодобывающих компаний, имеющих загрязненные земли на территории округа, 15 избавились от так называемого "исторического наследия" и вышли на текущий уровень загрязнения", - добавили в департаменте.

Кроме того, там подчеркнули, что за минувшие три года выбросы от стационарных источников загрязнения в атмосферу Югры снизились практически в два раза, достигнув минимума за последние 20 лет.

На заседании Государственного совета по вопросу "Об экологическом развитии РФ в интересах будущих поколений" 27 декабря был дан старт Году экологии в России. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский, возглавивший рабочую группу Госсовета, отметил, что в регионе накоплен большой опыт решения масштабных экологических проблем, есть наработки и предложения по вопросам охраны воздушного бассейна, рекультивации и вторичного использования промышленных земель и горнорудных объектов.