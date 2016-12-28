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Ученые планируют в 2017 году отправиться на полуостров Гыдан и Обскую губу в Арктике

Новости Урала
28 декабря, 13:55 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 28, декабря. /ТАСС
Первая экспедиция в южную часть акватории Обской губы состоялась в этом году, и в ней приняли участие ученые из Надыма, Барнаула, Москвы и Тюмени
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Российские ученые планируют в следующем году отправиться в экспедиции на полуостров Гыдан в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) и в южную часть акватории Обской губы - самого крупного залива в Карском море. Об этом сообщили в пресс-службе Научного центра изучения Арктики.

"В апреле 2017 года планируется вторая экспедиция в южную часть акватории Обской губы. Первая состоялась в этом году, и в ней приняли участие ученые из Надыма, Барнаула, Москвы и Тюмени. Ямальские и барнаульские ученые также планируют совместно поработать в 2017 году на полуострове Гыдан, озерах Малое и Большое Щучье. Поступили предложения изучать совместно керны мерзлых грунтов с ямальских водоемов для радиоуглеродного датирования и создавать мониторинговые площадки в разных подзонах тундры с целью проведения широкого спектра экологических исследований", - говорится в сообщении.

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Обская губа - самый крупный залив Карского моря, расположен между полуостровами Гыданский и Ямал. Длина залива - более 800 км, ширина от 30 до 80 км, глубина до 25 м. Именно на берегу Обской губы строится крупный завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) "Ямал СПГ".

Ранее ТАСС сообщал, что первая экспедиция ученых была направлена на изучение экологических проблем Обской губы, в том числе на определение степени влияния токсинов от предприятий топливно-энергетического комплекса (ТЭК) на фауну залива. Тогда специалисты собрали десятки проб воды, донных отложений и бентоса - организмов, обитающих на дне и являющихся индикаторами загрязнения водоема, а также основой кормовой базой сиговых рыб.

Директор департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО Юлия Чеботарева ранее отметила, что экологический ущерб, накопленный в период интенсивного проведения геологоразведочных работ - это актуальная для Ямала проблема, в связи с этим реализуется ряд проектов. В частности, к 2018 году также планируется очистить левобережную часть Обской Губы и устья реки Обь от брошенных и затонувших судов.

По ее данным, на территории выявлено 20 брошенных судов, из них 17 находятся в затонувшем и полузатонувшем состоянии. Чеботарева подчеркнула, что сегодня власти стараются восполнить пробелы предшественников, убрать накопленный мусор, а дальнейшие работы не проводить без детальных комплексных этнологических и экологических исследований.

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