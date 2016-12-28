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Глава свердловской ГИБДД считает, что не стоит ужесточать правила перевозки школьников

Новости Урала
28 декабря, 14:45 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 28, декабря. /ТАСС
Данные инициативы появились ранее от депутатов и общественников после резонансного ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе, где в аварии погибли 12 человек
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© Антон Вергун/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Глава свердловской ГИБДД Юрий Демин считает, что в ужесточении правил перевозки школьников на загородных трассах нет необходимости. Данные инициативы появились от депутатов и общественников после резонансного ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе, где в аварии погибло 12 человек, в том числе 10 школьников. Об этом Демин сообщил на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС.

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"На наш взгляд, никогда не будет необходимого количества экипажей ДПС, чтобы сопровождать все автобусы с детьми. Весь личный состав свердловской ГИБДД - 2,9 тыс. человек от дежурных частей, дознавателей, регистраторов до автоинспекторов, а автобусов почти 350. Например, к нам поступило обращение из города Пышма с просьбой сопровождать все школьные перевозки, для понимания - там 12 школьных автобусов, а в смену выходит 1 экипаж ДПС. Больше просто в природе не существует", - сказал Демин.

По словам собеседника агентства, существующих норм и правил сопровождения детских перевозок достаточно. "Экипаж ДПС не должен быть единственным гарантом безопасности, у нас в Свердловской области эта процедура отрабатывалась годами и сейчас все четко настроено. За 10 суток подается заявка на перевозку детишек, мы осуществляем проверку безопасности маршрута, водителя, технического состояния техники, когда нет сомнений, выдаем разрешение. Но если перевозка в темное время суток, во время неблагоприятного прогноза погоды или при низкой температуре воздуха, мы рекомендуем не ехать, и нас слышат, также я имею полное право наложить вето на небезопасную перевозку", - пояснил полковник.

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По его словам, решение о сопровождении автобусов с детьми принимаются каждый раз в индивидуальном порядке. "На данный момент много заявок на перевозки школьников на новогодние елки. Если автобус выезжает в темное время и поздно возвращается, так как ехать до Екатеринбурга далеко, то мы выделяем патрульный автомобиль, чтобы обеспечить безопасность. Не лишать же детей праздника", - резюмировал он.

Жуткая авария произошла 4 декабря на 926-м км трассы Ханты-Мансийск - Тюмень. Столкнулись грузовик, два легковых автомобиля и автобус с юными спортсменами, авария унесла жизни 12 человек, в том числе 10 детей. Главы ряда российских регионов выступили с инициативой ужесточения правил и контроля перевозок детей, не дожидаясь изменений в федеральном законодательстве.

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