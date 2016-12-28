Жители Ямала собрали более 3 млн рублей для помощи детям из Сирии

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Жители Ямало- Ненецкого автономного округа (ЯНАО) собрали более 3 млн рублей для помощи детям из Сирии. Об этом сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.
"Жители Ямало-Ненецкого автономного округа приняли участие в гуманитарной акции "Дети Ямала - детям Сирии!". Юным жителям с помощью их родителей и отзывчивых земляков удалось собрать более трех миллионов рублей для помощи своим сверстникам из Сирии", - отметили в пресс-службе.
По данным властей, на данные средства подготовлено 500 посылок. "На собранные средства закуплены комплекты трикотажной одежды всех детских размеров, а также сладкие подарки. Из Ямала 500 посылок будет доставлено в Екатеринбург, где гуманитарную помощь ямальцев передадут ответственным Министерства обороны России, силами которого груз будет доставлен в Сирию", - уточнили там.