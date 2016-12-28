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Зона экономического развития создана в тюменском индустриальном парке

Новости Урала
28 декабря, 15:40 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 28, декабря. /ТАСС
Проект будет действовать 10 лет
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Зона экономического развития сроком на десять лет создана в индустриальном парке (ИП) "Богандинский" в Тюменской области. Ее площадь составила более 260 га, сообщили  в пресс-службе губернатора региона.

"На заседании президиума регионального правительства губернатор Владимир Якушев подписал около 80 постановлений и распоряжений. Одно касается создания зоны экономического развития в ИП "Богандинский" сроком на десять лет. Для резидентов устанавливается льготный порядок налогообложения, предусмотренный региональным законодательством. В частности, ставка налога на прибыль организации, подлежащего зачислению в бюджет субъектов РФ, в размере 14%, ставка налога на имущество организаций в размере 0%", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что зона экономического развития будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности области. "Эффективность ее создания заключается в росте объемов инвестиций, производстве новых видов продукции, в том числе, имеющей импортозамещающий потенциал, внедрении новых современных технологий, росте налоговых поступлений", - уточнили там.

ИП "Богандинский" площадью 267,9 га в 40 км от Тюмени, объем инвестиций в который составит не менее 12 млрд рублей, был открыт 20 декабря. Он ориентирован на крупные обрабатывающие инновационные производства в сферах биотехнологий и фармацевтики. Первым резидентом парка стала продовольственная компания "Каргилл", также в парке расположились ООО "Тюменская лесохимическая корпорация" и научно-производственное объединение "Новодез". Всего на площадке планируется разместить 25 предприятий и создать 1500 рабочих мест.

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