Выставка картин слабовидящих детей открылась в "Ельцин Центре"

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Выставка "Живопись слепых", где представлены картины, созданные слабовидящими детьми под руководством художников и наставников, открылась в "Ельцин Центре" в Екатеринбурге, сообщили организаторы экспозиции.
"На выставке "Живопись слепых" представлено 30 работ, которые написали слабовидящие дети под руководством художников и наставников. Техника создания каждой картины состоит из двух частей: первая - хаотический рисунок, когда участник вслепую выбирает баночку с краской, открывает ее и выливает краску на холст; вторая часть - поиск доминирующих и наиболее проявленных на холсте образов, которые были выбраны ребятами тактильно благодаря рельефному высыханию краски на холсте", - сказали организаторы.
Затем выбранные детьми образы художник Борис Хохонов дорабатывал, закрашивая лишнее и дорисовывая недостающее. "Таким образом получились изображения автомобиля, абстрактных животных и сказочных героев. Этот метод основан на свойстве человеческого зрения выискивать и находить, мысленно достраивая, узнаваемые образы в любой абстрактной картине", - уточнили они.
Проект "Живопись слепых" придумал художник Борис Хохонов три года назад. "За это время в проекте приняли участие слабовидящие дети из Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Нижнего Тагила, Ирбита, Первоуральска, Москвы, Санкт-Петербурга, Читы, Марбурга, Брюсселя и Парижа.