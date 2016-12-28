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Выставка картин слабовидящих детей открылась в "Ельцин Центре"

Новости Урала
28 декабря, 15:47 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 28, декабря. /ТАСС
Экспозиция состоит из 30 работ, которые дети написали под руководством художников и наставников
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© Президентский Центр Б.Н. Ельцина
© Президентский Центр Б.Н. Ельцина
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© Президентский Центр Б.Н. Ельцина
© Президентский Центр Б.Н. Ельцина
© Президентский Центр Б.Н. Ельцина

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Выставка "Живопись слепых", где представлены картины, созданные слабовидящими детьми под руководством художников и наставников, открылась в "Ельцин Центре" в Екатеринбурге, сообщили организаторы экспозиции.

"На выставке "Живопись слепых" представлено 30 работ, которые написали слабовидящие дети под руководством художников и наставников. Техника создания каждой картины состоит из двух частей: первая - хаотический рисунок, когда участник вслепую выбирает баночку с краской, открывает ее и выливает краску на холст; вторая часть - поиск доминирующих и наиболее проявленных на холсте образов, которые были выбраны ребятами тактильно благодаря рельефному высыханию краски на холсте", - сказали организаторы.

Затем выбранные детьми образы художник Борис Хохонов дорабатывал, закрашивая лишнее и дорисовывая недостающее. "Таким образом получились изображения автомобиля, абстрактных животных и сказочных героев. Этот метод основан на свойстве человеческого зрения выискивать и находить, мысленно достраивая, узнаваемые образы в любой абстрактной картине", - уточнили они.

Проект "Живопись слепых" придумал художник Борис Хохонов три года назад. "За это время в проекте приняли участие слабовидящие дети из Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Нижнего Тагила, Ирбита, Первоуральска, Москвы, Санкт-Петербурга, Читы, Марбурга, Брюсселя и Парижа.

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