Уральское предприятие погасило долг по зарплате почти на 90 млн рублей

Shell выплатит городу Клавис $22 млн за загрязнение водыСоциальная ответственность 28 декабря, 17:20
Поветкина в январе опросят в Нью-Йорке по иску к американцу УайлдеруСпорт 28 декабря, 17:18
Источник: тела еще трех погибших обнаружены на месте крушения Ту-154Происшествия 28 декабря, 17:09
Основные строительные работы на новом терминале в аэропорту Анапы завершеныТранспорт 28 декабря, 16:54
РФС продлил контракт с тренером сборной России по мини-футболу СкоровичемСпорт 28 декабря, 16:46
СМИ: футболист "Краснодара" Енджейчик перейдет в "Легию" за €1 млнСпорт 28 декабря, 16:39
Мраморная лестница Гатчинского дворца открывается после реставрацииНовости партнеров 28 декабря, 16:36
Свердловское ипотечное агентство выдало в 2016 г. на 30% больше кредитовНовости Урала 28 декабря, 16:33
В Кузбассе из-за погоды возникли трудности со сбором писемСибирь 28 декабря, 16:26
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Производственное объединение (ПО) "Уралэнергомонтаж" в городе Березовский Свердловской области погасило задолженность по выплате заработной платы в размере более 88 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
"На ПО "Уралэнергомонтаж" трудится свыше 1,5 тыс. работников. По состоянию на конец ноября этого года общий размер просроченной задолженности по выплате заработной платы перед работниками составил свыше 147,9 млн рублей. По результатам принятых мер прокурорского реагирования перед работниками предприятия погашена задолженность по выплате зарплаты в размере свыше 88,8 млн", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что дальнейшее погашение поставлено на контроль надзорного ведомства. Прокуратура внесла представление генеральному директору предприятия, по результатам рассмотрения которого семь руководителей филиалов организации, а также главный бухгалтер и заместитель генерального директора по финансам привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, в отношении руководителя ПО "Уралэнергомонтаж", с которым в настоящее время трудовые отношения прекращены досрочно, возбуждено административное дело по статье КоАП РФ "Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы".