Уральское предприятие погасило долг по зарплате почти на 90 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Производственное объединение (ПО) "Уралэнергомонтаж" в городе Березовский Свердловской области погасило задолженность по выплате заработной платы в размере более 88 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"На ПО "Уралэнергомонтаж" трудится свыше 1,5 тыс. работников. По состоянию на конец ноября этого года общий размер просроченной задолженности по выплате заработной платы перед работниками составил свыше 147,9 млн рублей. По результатам принятых мер прокурорского реагирования перед работниками предприятия погашена задолженность по выплате зарплаты в размере свыше 88,8 млн", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что дальнейшее погашение поставлено на контроль надзорного ведомства. Прокуратура внесла представление генеральному директору предприятия, по результатам рассмотрения которого семь руководителей филиалов организации, а также главный бухгалтер и заместитель генерального директора по финансам привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, в отношении руководителя ПО "Уралэнергомонтаж", с которым в настоящее время трудовые отношения прекращены досрочно, возбуждено административное дело по статье КоАП РФ "Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы".