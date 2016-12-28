Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.12:
$ 60.67
€ 63.49
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Уральское предприятие погасило долг по зарплате почти на 90 млн рублей

Новости Урала
28 декабря, 16:02 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 28, декабря. /ТАСС
Всего на ПО "Уралэнергомонтаж" в Березовском трудится свыше 1,5 тыс. работников
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Производственное объединение (ПО) "Уралэнергомонтаж" в городе Березовский Свердловской области погасило задолженность по выплате заработной платы в размере более 88 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"На ПО "Уралэнергомонтаж" трудится свыше 1,5 тыс. работников. По состоянию на конец ноября этого года общий размер просроченной задолженности по выплате заработной платы перед работниками составил свыше 147,9 млн рублей. По результатам принятых мер прокурорского реагирования перед работниками предприятия погашена задолженность по выплате зарплаты в размере свыше 88,8 млн", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что дальнейшее погашение поставлено на контроль надзорного ведомства. Прокуратура внесла представление генеральному директору предприятия, по результатам рассмотрения которого семь руководителей филиалов организации, а также главный бухгалтер и заместитель генерального директора по финансам привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, в отношении руководителя ПО "Уралэнергомонтаж", с которым в настоящее время трудовые отношения прекращены досрочно, возбуждено административное дело по статье КоАП РФ "Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
В других СМИ
Реклама
Фото
3
Выставка картин слабовидящих детей открылась в "Ельцин Центре"
8
Михалков не изменил своего мнения после посещения "Ельцин Центра" в Екатеринбурге
12
Около 15 тыс. человек посетили выставку Миши Брусиловского в Екатеринбурге
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Интересное
Огни большого города: карта новогодних салютов и фейерверков в Москве
Русская Антарктида: как живут полярники на станции "Беллинсгаузен"
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Итоги-2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин: никто не может создать России таких проблем, которые она не смогла бы преодолеть
2
Песков: часть новогодних каникул Путин посвятит занятиям спортом
3
Минздрав рассказал о фантастических результатах первого российского препарата против рака
4
Лондон и Париж подготовили резолюцию СБ ООН, запрещающую поставки вертолетов в Сирию
5
Прокурором Крыма стал бывший первый зампрокурора Москвы Олег Камшилов
6
В Москве по подозрению в убийстве 10-летнего мальчика задержан его брат
7
Колобков сомневается в достоверности слов главы РУСАДА о допинге в России
Темы дня
Реклама