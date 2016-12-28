Свердловское ипотечное агентство выдало в 2016 г. на 30% больше кредитов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 декабря./ТАСС/. Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования (САИЖК) выдало в 2016 году на 30% больше ипотечных кредитов, чем за аналогичный период прошлого года, практически половина из них выдана с господдержкой. Об этом на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС сообщил директор САИЖК Александр Комаров.

"Скажу про наши предварительные итоги, мы выдали около 1 млрд рублей займов (754 займа - прим. ТАСС), из них 42 % - это ипотека с господдержкой. Тренд, заложенный в 2015 году, сохранился, и в этом году мы в целом выросли по объемам на 30 %", - сказал он.

Также Комаров отметил, что жители региона смогут получить льготную ипотеку в первом квартале 2017 года. "Я думаю, что в марте-апреле появиться новая тенденция, и мы поймем, куда будем двигаться, так как кредиторы планируют сохранить в начале года льготную ставку (аналогичная по процентам с господдержкой - прим. ТАСС). Ранее много раз анонсировалось, что если будут наблюдаться негативные тенденции по кредитованию из-за отсутствия господдержки, то программу снова запустят", - пояснил он.

Ранее ТАСС сообщал, что в 2015 году по программе "Ипотека с господдержкой" в Свердловской области только САИЖК было выдано 315 займов на сумму 500 млн рублей. Максимальная сумма займа на текущий год установлена в размере 3 млн рублей. Первоначальный взнос - не менее 20 % от стоимости жилья. Срок займа - от 3 до 30 лет.

Некоторые группы населения могут получить вычет. В частности, участники программы "Жилье для российской семьи" могут получить вычет в размере 0,25% (для них процентная ставка составит 11,75% - прим. ТАСС). Свердловчане, имеющие трех детей и более, могут получить вычет в размере 0,5% при ставке в 11,5% годовых. Жители области, работающие в организациях оборонно-промышленного комплекса и имеющие стаж не менее одного года, могут получить вычет 0,25% при ставке в 11,75% годовых.