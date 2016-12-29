Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.12:
$ 60.67
€ 63.49
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СК начал доследственную проверку в связи с пожаром в жилом доме в Сургутском районе

Новости Урала
29 декабря, 9:05 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 29, декабря. /ТАСС
Все погибшие являются членами одной семьи, проживавшей в трехкомнатной квартире на первом этаже
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу- Югре (ХМАО-Югре) начало доследственную проверку по факту пожара в жилом доме в поселке Солнечный Сургутского района. В результате ЧП погибли три человека, двое пострадали, сообщили в пресс-службе ведомства.

"В Сургутском районе следователи выясняют причины пожара, в результате которого погибли три человека. 29 декабря около 5 часов по местному времени в поселке Солнечный Сургутского района произошло возгорание двухэтажного деревянного многоквартирного жилого дома. После ликвидации пожара обнаружено тело женщины и ребенка, еще один ребенок скончался в больнице, женщина находится в тяжелом состоянии в реанимационной палате. По данному факту Сургутским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по ХМАО-Югре организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.

По данным следователей, все погибшие являются членами одной семьи, проживавшие в трехкомнатной квартире на первом этаже. "По предварительным данным, возгорание произошло в комнате, где спали мать и двое детей, отапливаемой обогревателями. В качестве основных версий следствием рассматривается нарушение правил эксплуатации электрооборудования и неисправная электропроводка", - добавили там.

Ранее ТАСС сообщал со ссылкой на ГУ МЧС по региону, что в поселке Солнечный произошло возгорание в квартире двухэтажного дома, в котором прописаны и проживают 32 человека. ЧП произошло в квартире на первом этаже.

Пожар тушили 62 человека и 21 единица техники. Решается вопрос расселения жильцов пострадавшего от огня дома. На месте происшествия работает дознаватель, причина возгорания устанавливается.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
В других СМИ
Реклама
Фото
3
Выставка картин слабовидящих детей открылась в "Ельцин Центре"
8
Михалков не изменил своего мнения после посещения "Ельцин Центра" в Екатеринбурге
12
Около 15 тыс. человек посетили выставку Миши Брусиловского в Екатеринбурге
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Интересное
2016 год: вид из космоса
Огни большого города: карта новогодних салютов и фейерверков в Москве
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Итоги-2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Карлос Тевес официально стал самым высокооплачиваемым футболистом мира
2
ЦБ отозвал лицензии у "Банка на Красных Воротах" и банка НКБ
3
СМИ: в российской армии больше не будет офицеров-сержантов
4
Трамп не знает о планах сенаторов США ввести новые санкции против России
5
Источник: третий черный ящик Ту-154 разрушен
6
Charlie Hebdo опубликовал карикатуры на крушение Ту-154 и убитого посла РФ в Турции
7
Полицейский пострадал во время задержания подозреваемого в Подмосковье
Темы дня
Реклама