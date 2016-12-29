СК начал доследственную проверку в связи с пожаром в жилом доме в Сургутском районе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу- Югре (ХМАО-Югре) начало доследственную проверку по факту пожара в жилом доме в поселке Солнечный Сургутского района. В результате ЧП погибли три человека, двое пострадали, сообщили в пресс-службе ведомства.

"В Сургутском районе следователи выясняют причины пожара, в результате которого погибли три человека. 29 декабря около 5 часов по местному времени в поселке Солнечный Сургутского района произошло возгорание двухэтажного деревянного многоквартирного жилого дома. После ликвидации пожара обнаружено тело женщины и ребенка, еще один ребенок скончался в больнице, женщина находится в тяжелом состоянии в реанимационной палате. По данному факту Сургутским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по ХМАО-Югре организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.

По данным следователей, все погибшие являются членами одной семьи, проживавшие в трехкомнатной квартире на первом этаже. "По предварительным данным, возгорание произошло в комнате, где спали мать и двое детей, отапливаемой обогревателями. В качестве основных версий следствием рассматривается нарушение правил эксплуатации электрооборудования и неисправная электропроводка", - добавили там.

Ранее ТАСС сообщал со ссылкой на ГУ МЧС по региону, что в поселке Солнечный произошло возгорание в квартире двухэтажного дома, в котором прописаны и проживают 32 человека. ЧП произошло в квартире на первом этаже.

Пожар тушили 62 человека и 21 единица техники. Решается вопрос расселения жильцов пострадавшего от огня дома. На месте происшествия работает дознаватель, причина возгорания устанавливается.