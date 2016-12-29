Из больницы выписаны еще двое детей, пострадавших в ДТП под Ханты-Мансийском

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Еще двое детей, пострадавших в ДТП под Ханты-Мансийском 4 декабря, выписаны из Окружной клинической больницы. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.
"Вчера врачи Окружной клинической больницы выписали домой двух детей, переживших трагедию 4 декабря. Они будут продолжать амбулаторное лечение по месту жительства в Нефтеюганске", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, на стационарном лечении в клинике на сегодняшний день остаются два ребенка и один взрослый. Они находятся под контролем врачей профильных отделений. "Всего за период лечения 19 пострадавших в аварии под Ханты-Мансийском из окружной клиники выписаны 13 человек. Трое пациентов переведены в клинику нейрохирурги имени Бурденко", - добавили там.
ДТП произошло 4 декабря на 926-м км трассы Ханты-Мансийск - Тюмень. Столкнулись грузовик, два легковых автомобиля и автобус, следовавший из Ханты-Мансийска. В салоне автобуса находились 32 пассажира, в том числе 29 детей. Авария унесла жизни 12 человек, в том числе 10 детей.