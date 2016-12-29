Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.12:
$ 60.67
€ 63.49
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Из больницы выписаны еще двое детей, пострадавших в ДТП под Ханты-Мансийском

Новости Урала
29 декабря, 10:03 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 29, декабря. /ТАСС
На стационарном лечении в Окружной клинической больнице остаются два ребенка и один взрослый
Материал из 1 страницы
© Валерий Шарифулин/ТАСС, архив

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Еще двое детей, пострадавших в ДТП под Ханты-Мансийском 4 декабря, выписаны из Окружной клинической больницы. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

Читайте также новости по теме:
Крупное ДТП с автобусом в ХМАО
© Кирилл Кухмарь/ТАСС
Состояние пострадавших в крупном ДТП в ХМАО детей улучшается
СК проверяет сообщения СМИ об отсутствии прав у участника крупного ДТП в ХМАО
Правила перевозки детей ужесточили на новогодние праздники на Южном Урале

"Вчера врачи Окружной клинической больницы выписали домой двух детей, переживших трагедию 4 декабря. Они будут продолжать амбулаторное лечение по месту жительства в Нефтеюганске", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на стационарном лечении в клинике на сегодняшний день остаются два ребенка и один взрослый. Они находятся под контролем врачей профильных отделений. "Всего за период лечения 19 пострадавших в аварии под Ханты-Мансийском из окружной клиники выписаны 13 человек. Трое пациентов переведены в клинику нейрохирурги имени Бурденко", - добавили там.

ДТП произошло 4 декабря на 926-м км трассы Ханты-Мансийск - Тюмень. Столкнулись грузовик, два легковых автомобиля и автобус, следовавший из Ханты-Мансийска. В салоне автобуса находились 32 пассажира, в том числе 29 детей. Авария унесла жизни 12 человек, в том числе 10 детей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Темы
Крупное ДТП с автобусом в ХМАО
В других СМИ
Реклама
Фото
3
Выставка картин слабовидящих детей открылась в "Ельцин Центре"
8
Михалков не изменил своего мнения после посещения "Ельцин Центра" в Екатеринбурге
12
Около 15 тыс. человек посетили выставку Миши Брусиловского в Екатеринбурге
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Интересное
2016 год: вид из космоса
Огни большого города: карта новогодних салютов и фейерверков в Москве
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Итоги-2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: третий "черный ящик" Ту-154 разрушен
2
Женщина и ее маленький сын убиты в подмосковном Королеве
3
Трамп не знает о планах сенаторов США ввести новые санкции против России
4
Карлос Тевес официально стал самым высокооплачиваемым футболистом мира
5
В офисе ОАО "Компания Усть-Луга" в Ленобласти прошел обыск
6
СМИ: в российской армии больше не будет офицеров-сержантов
7
Туристов из Австралии в Индонезии провели "маршем позора" за кражу
Темы дня
Реклама