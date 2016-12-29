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Военнослужащие ЦВО передали более 8 тонн продуктов инвалидам в Душанбе в 2016 году

Новости Урала
29 декабря, 11:50 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 29, декабря. /ТАСС
Кроме того, военнослужащие собрали подарки для воспитанников дома-интерната № 1
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане, передали более 8 тонн продуктов питания в дом-интернат для пожилых людей и инвалидов "Батош" в Душанбе за 2016 год. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

"За текущий 2016 год от 201-й военной базы было передано более 8 тонн продуктов питания в дом-интернат для пожилых людей и инвалидов "Батош" и в Свято-Никольский собор для малоимущих жителей, также оказывалась помощь ветеранам войны и труда", - сказали там.

Кроме того, российские военнослужащие и их семьи провели благотворительную акцию в доме-интернате № 1 города Душанбе к Новому году. "Было собрано более 90 комплектов подарков, в которые вошли игрушки, сладкие угощения. Каждому воспитаннику был подарен подарок, который он в преддверии Нового года нарисовал в письме Деду Морозу", - добавили в пресс-службе.

201 военная база - крупнейший военный объект России, расположенный за ее пределами. Дислоцируется в городах Душанбе и Курган-Тюбе. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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